FC Košice povedie český tréner František Straka
Vo funkcii vystriedal krajana Romana Skuhravého, s ktorým sa vedenie klubu dohodlo na ukončení spolupráce na základe neuspokojivých výsledkov.
Autor TASR
Košice 8. októbra (TASR) - Novým trénerom futbalistov FC Košice sa stal Čech František Straka. Vo funkcii vystriedal krajana Romana Skuhravého, s ktorým sa vedenie klubu dohodlo na ukončení spolupráce na základe neuspokojivých výsledkov. V pozícii Strakovho asistenta bude pôsobiť 53-ročný Oto Brunegraf, ktorý bol v minulosti v rovnakej funkcii vo viacerých kluboch a aj v slovenskom tíme do 21 rokov.
Košickí futbalisti sú po deviatich odohratých zápasoch na poslednom 12. mieste Niké ligy so ziskom štyroch bodov. V predošlom ligovom stretnutí v Žiline (1:4) ich viedli doterajší asistenti Matej Čobik-Ferčík a Ľubomír Kordanič. Športový riaditeľ Marek Sapara po odvolaní trénera Skuhravého avizoval, že sa pri hľadaní nového kormidelníka pozerajú najmä po slovenských a českých tréneroch.
Napokon padla voľba na 67-ročného Františka Straku, ktorý sa do najvyššej slovenskej súťaže vráti po tom, čo v jarnej časti uplynulej sezóny 2024/2025 viedol Banskú Bystricu. V Dukle sa mu nepodarilo splniť postupový cieľ, no v česko-slovenskom futbale má povesť motivátora, ktorý už viackrát pozdvihol tímy zo spodných poschodí tabuľky. V najvyššej slovenskej súťaži už viedol aj Ružomberok, Slovan Bratislava, Trenčín a Michalovce. Práve proti Michalovciam by mal Straka v nedeľu 19. októbra absolvovať premiéru na lavičke FC Košice.
