FC Košice prehrali v zápase s FC Spartak Trnava 1:2 v 15. kole
Duel priniesol trénerské premiéry na oboch lavičkách.
Autor TASR
Košice 22. novembra (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava zvíťazili v sobotňajšom zápase 15. kola Niké ligy na ihrisku FC Košice 2:1 O triumfe rozhodli v záverečnej desaťminútovke, keď sa gólovo presadili Martin Mikovič a Erik Sabo. Košičania prehrali piaty zápas za sebou a naďalej sú na poslednom 12. mieste s päťbodovou stratou na tri tímy. Trnava figuruje na 4. mieste, keď zvíťazila v treťom zápase z uplynulých štyroch.
Duel priniesol trénerské premiéry na oboch lavičkách. Domácich viedol Peter Černák, hostí Martin Škrtel, pričom obaja by mali byť na svojich pozíciách iba dočasne.
V mrazivom počasí sa ako prví tešili domáci, no zbytočne. V 9. minúte sa Miljanič dostal za obranu Trnavy po centri Dimuna, avšak VAR odhalil ofsajd. V prvej štvrťhodine mali sľubné pozície aj Zsigmund či Taiwo, ale skóre neotvorili. Košičania si v závere prvého polčasu vypracovali niekoľko nádejných situácií, no do vedenia išli až v úvode druhého. Po sérii prihrávok pred šestnástkou Spartaka sa k strele dostal Kovács a prekonal Freliha. Hostia sa snažili vyrovnať, ale ofenzívne hrozili aj Košičania. V 83. sa Procházka dostal k penalte po faule v šestnástke, no z bieleho bodu iba opečiatkoval hornú žrď. Domáci však nezískali loptu a Mikovič vyrovnal - 1:1. Brankár domácich Kalanin v závere viackrát podržal svoj tím, no v 92. minúte inkasoval, keď obrana Košíc neustrážila v šestnástke Saba - 1:2.
Niké liga, 15. kolo
FC Košice - FC Spartak Trnava 1:2 (0:0)
Góly: 46. Kovács- 84. Mikovič, 90.+2 Sabo. Rozhodcovia: Očenáš - Jekkel, Pacák, ŽK: Kružliak, Miljanič, Dimun, Zsigmund - Sabo, Frelih, 2411 divákov.
Košice: Kalanin - Dimun, Krivák, Kružliak - Kovács (63. Kakay), Zsigmund, Gallovič (72. Perišič), Jakúbek, Madleňák (72. Magda) - Čerepkai (88. Metu), Miljanič (72. Jones)
Trnava: Frelih - Sabo, Koštrna, Twardzik - Holík (76. Chorkheli), Procházka, Kratochvíl, Mikovič (90.+4 Stojsavljevič) - Kudlička (77. Paur), Taiwo (77. Ďuriš), Azango (58. Škrbo)
