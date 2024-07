FC Košice remizoval v príprave s AS Rím 1:1

príprava:



FC Košice - AS Rím 1:1 (0:0)



Góly: 54. Takáč - 86. Pisilli. Rozhodoval: Gemzický, 12.050 divákov.



FC Košice: Šípoš (82. Teplán) - Fabiš (86. Dos Santos), Kružliak, Gorosito (64. Krivák), Innocenti (64. Jakubko) - Gallovič (82. Sovič), Zsigmund (64. Varga), Bokros (64. Magda) - Faško (77. Miljanič), Pačinda (11. D. Takáč, 82. Korba), Medved (64. Niarchos)



AS Rím: Svilar (46. Ryan) - Buba Aboubacar (65. Feola), Ndicka (65. Reale), Kumbulla (65. Nardin), Angelino (65. Cama) - Darboe (65. Levak), Le Fee (65. Graziani), Bove (46. Pisilli) - Baldanzi (65. Cherubini), Solbakken (65. Sugamele), Costa (46. Zalewski)

Košice 22. júla (TASR) - Futbalisti FC Košice remizovali v pondelňajšom prípravnom zápase s AS Rím 1:1. V stretnutí, ktoré sledoval vypredaný košický štadión s 10.050 divákmi, sa v druhom polčase gólovo presadili Dalibor Takáč a Niccolo Pisilli. Pre košický FC išlo o generálku na Niké ligu, ktorá sa preň začne v nedeľu 28. júla.Zároveň išlo aj o oficiálne otvorenie Košickej futbalovej arény po jej definitívnom dokončení. S FC Košice sa rozlúčil útočník Erik Pačinda, ktorý sa s klubom dohodol na ukončení spolupráce a bude si hľadať nový angažmán.Pačinda nastúpil po dohode s trénerom iba na úvod zápasu a hráč s číslom 9 mal symbolicky hrať do 9. minúty. Rozhodcovia hru napokon prerušili až v 11., keď Pačindu vystriedal Dalibor Takáč. Košický odchovanec zišiel z ihriska za mohutného potlesku divákov a aj spoluhráčov, od predstaviteľov klubu dostal pamätný zarámovaný dres.Favorizovaní hostia sa v prvom polčase snažili diktovať hru, ale až na niekoľko náznakov šancí im Košičania nedovolili ofenzívne manévre. Percentuálne držanie lopty v prvom dejstve síce vyznelo pre AS (70:30), no iba jeden pokus o strelu svedčal o dôslednej defenzíve domácich. Tí mali v závere prvého polčasu sľubnú šancu, do ktorej sa dostal Faško, no únik z pravej strany nevyriešil ideálne.Počas druhého dejstva siahli obaja tréneri k početným zmenám. Zápas napokon dohrali úplne rozdielne jedenástky, než ho začali. V 54. minúte rozjasal domáce publikum Takáč, ktorý po chybe brankára Ryana i Darboea v rozohrávke vyťažil z prihrávky Faška a zblízka otvoril skóre. Druhý polčas priniesol vyrovnaný futbal, v ktorom mali oba tímy niekoľko šancí. O remíze napokon rozhodol v 86. minúte Pisilli, keď po kombinácii využil prihrávku Feolu.Pre AS Rím, ktorý nastúpil bez Stephana El Shaarawyho či Paula Dybalu išlo iba o druhý oficiálny prípravný zápas. V predošlom si koncom mája poradil s AC Miláno 5:2. Košičania súbojom s AS Rím uzavreli prípravné obdobie a v nedeľu 28. júla odštartujú nový ročník Niké ligy domácim zápasom proti Dunajskej Strede.