FC Košice remizovali s FK DAC 1904 Dunajská Streda 2:2

Niké liga - 3. kolo skupiny o titul:



FC Košice - FK DAC 1904 Dunajská Streda 2:2 (1:1)



Góly: 15. Faško (z 11 m), 90.+7 Niarchos - 36. Ramadan, 51. Trusa. Rozhodcovia: Dohál - Pacák, Halíček, ŽK: Innocenti - Mendez, Ramadan, Yapi, Popovic, ČK: 90.+1 Herc (DAC) po 2. ŽK, 3988 divákov.



Košice: Kira - Jakubko, Krivák, Innocenti - Magda (56. Fabiš), Zsigmund (64. Čerepkai), Gallovič (80. Jakúbek), Benissan (80. Dos Santos) - Faško - Niarchos, Jones (56. Miljanič)



Dunajská Streda: Popovič - Kačaraba, Modesto, Mendez (62. Djukanovič) - Kapanadze, Herc, Dimun, Many - Trusa (83. Sylla), Barišič (75. Yapi), Ramadan (75. Redzič)



Košice 29. marca (TASR) - Futbalisti FK DAC 1904 Dunajská Streda remizovali v sobotňajšom zápase 3. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul s FC Košice 2:2. Domáci rozhodli o deľbe bodov v siedmej minúte nadstaveného času, keď sa presadil Ioannis Niarchos. Dunajská Streda predĺžila jarnú sériu bez prehry na sedem zápasov. Naďalej figuruje na štvrtom mieste so štvorbodovým náskokom práve na Košice.Po obojstranne opatrnom úvode išli do vedenia domáci, keď Mendez v šestnástke fauloval Jonesa a Faško skóroval z penalty - 1:0. V 36. minúte si domáci brankár Kira najskôr poradil s tečovanou strelou Herca, no krátko na to ho krížnou strelou prekonal Ramadan. Skóroval vo štvrtom zápase za sebou a v siedmich stretnutiach od začiatku jari má na konte už osem presných zásahov. Práve Ramadan odcentroval v 51. minúte do šestnástky domácich a nedôsledne pokrytý Trusa hlavičkou upravil na 1:2. Domáci sa snažili vyrovnať, často sa hralo okolo šestnástky Dunajskej Stredy, no dlho sa im nedarilo prekonať defenzívu hostí. Košičania vyrovnali z poslednej akcie zápasu, keď Faško odcentroval z pravého krídla a Niarchos hlavičkou rozhodol o deľbe bodov.hlasy po zápase (zdroj: TASR):Roman Skuhravý, tréner FC Košice:Branislav Fodrek, tréner FK DAC 1904 Dunajská Streda: