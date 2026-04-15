FC Košice sa stali finalistami Slovenského pohára
Košičania nastúpia vo finále v piatok 1. mája proti domácej Žiline.
Autor TASR,aktualizované
Košice 15. apríla (TASR) - Futbalisti FC Košice sa stali druhými finalistami Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V stredajšej semifinálovej odvete zvíťazili nad FC Tatran Prešov 2:1 po predĺžení, prvý zápas sa skončil remízou 2:2. Košičania nastúpia vo finále v piatok 1. mája proti domácej Žiline.
Víťazný gól stredajšej semifinálovej odvety strelil v 98. minúte Milan Dimun. Zápas sledovalo 9652 divákov, čo je pre Košickú futbalovú arénu rekord v prebiehajúcej sezóne 2025/2026.
Prvá štvrťhodina priniesla vyrovnaný futbal, no po nej išli do vedenia hostia. Na Součekov center do šestnástky zareagoval Barbosa, ktorý prekonal Kiru - 0:1. Ten istý hráč mohol krátko na to pridať aj druhý gól Tatrana, no v sľubnej šanci minul bránku. Útočník Prešova Sagna fauloval v 33. minúte v pokutovom území Kóšu a Čerepkai vyrovnal z pokutového kopu - 1:1. V 56. minúte mal Sagna šancu vrátiť Prešovu tesný náskok, no Kiru neprekonal.
Duel sa po riadnom hracom čase skončil nerozhodne 1:1 a nasledovalo predĺženie. V 98. minúte Košičania zakombinovali pred šestnástkou, k lopte sa dostal Dimun a ľavačkou prekonal Knurovského - 2:1. Miljanič mohol neskôr zvýšiť náskok domácich, ale neuspel. Prešovu sa napriek snahe nepodarilo vyrovnať a do finále tak postúpili Košičania.
hlasy /zdroj: TASR/
Peter Černák, tréner FC Košice: „Bol to ťažký zápas a taký sme aj očakávali. Videli sme, že Prešov má kvalitných hráčov, hrali organizovane a kompaktne. Ťažko sme sa dostávali do gólových príležitostí. Súper skóroval zo štandardnej situácie a my sme museli doťahovať skóre. Stálo nás to veľa síl. Hostia naďalej hrozili z protiútokov. Napokon sme to zlomili na našu stranu v predĺžení. Tešíme sa, že sme postúpili do finále.“
Erik Havrila, tréner FC Tatran Prešov: „Bol to veľmi zaujímavý zápas. Mali sme aktívny úvod a dobrý vstup. Barbosa mal po góle aj dobrú príležitosť na ďalší, škoda, že ju nepremenil. Musím pochváliť hráčov za to, že dodržiavali taktický plán. Hrali sme kompaktne a organizovane v defenzíve. Čakali sme na svoju príležitosť. Mali sme aj viac čistých šancí, no chýba nám pokoj a efektivita. Bol to kvalitný zápas. Gratulujem Košiciam k postupu.“
odveta semifinále Slovnaft Cupu
FC Košice - FC Tatran Prešov 2:1 pp (1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 35. Čerepkai (11 m), 98. Dimun - 18. Barbosa. Rozhodcovia: Gemzický - Poláček, Jekkel, ŽK: Krivák, Kružliak, Gallovič - Sagna, Barbosa, Souček, Taraduda, Medveděv, Šimko, 9652 divákov.
Košice: Kira - Kóša, Kružliak, Krivák - Sovič (74. Dimun), Madleňák (63. Lukačevič), Kovács (74. Kakay), Gallovič (120. Julardžija) - Lichý - Rehuš (63. Perišič), Čerepkai (109. Miljanič)
Prešov: Knurovský - Revenco, Šimko (91. Masaryk), Sipľak (69. Bondarenko) - Romling (69. Tatolna), Taraduda, Simon, Balodis - Sagna (81. Wolsztynski), Souček (69. Medveděv), Barbosa (62. Harrison)
/prvý zápas: 2:2, Košice postúpili do finále/
