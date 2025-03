Slovanisti zvíťazili v Košiciach 3:2, vedú v tabuľke

Niké liga, skupina o titul, 1. kolo



FC Košice - ŠK Slovan Bratislava 2:3 (1:2)



Góly: 32. Kenžebek, 57. Miljanič - 44. a 50. Barseghjan (oba z 11 m), 45.+4 Bajrič. Rozhodcovia: Kráľovič - Poláček, Zemko, ŽK: Faško, Bokros - Ignatenko, 6895 divákov.



Košice: Šípoš - Magda (65. Benissan), Jakubko, Innocenti (65. Takáč), Bokros (79. Dos Santos) - Zsigmund, Jakúbek - Faško - Jones (71. Niarchos), Čerepkai, Kenžebek (46. Miljanič)



Slovan: Takáč - Blackman, Kašia, Voet, Zuberu (64. Vojtko) - Ignatenko - Bajrič, Ibrahim (46. Savvidis) - Barseghjan (90.+1 Metsoko), Mak (64. Marcelli), Weiss (64. Tolič) -

Košice 9. marca (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili na ihrisku FC Košice 3:2 v nedeľňajšom zápase 1. kola skupiny o titul v Niké ligy. Bolo to pre nich prvé víťazstvo po troch zápasoch a na čele tabuľky majú 6-bodový náskok na MŠK Žilina. Košice sú na poslednom 6. mieste s dvojbodovou stratou na Podbrezovú.O slávnostný výkop sa postarala lyžiarka Petra Vlhová. Hostia sa snažili diktovať hru, no do vedenia išli ako prví Košičania. Galymžan Kenžebek ušiel v 32. minúte obrane "belasých" a poradil si aj s brankárom Dominikom Takáčom - 1:0. Slovanisti však ešte do prestávky otočili skóre. Róbert Mak nastrelil Michala Faška do ruky a Tigran Barseghjan z penalty vyrovnal. Hostia pokračovali v tlaku a Kenan Bajrič zblízka usmernil stečovanú loptu - 1:2.Hostia strelili dôležitý gól v 50. minúte, keď Barseghjan uspel aj z druhej penalty, ktorej predchádzal zákrok Daniela Magdu na Shraniho Zuberua - 1:3. Atraktívne dianie pokračovalo aj v ďalších minútach a Karlo Miljanič v 57. minúte vrátil Košičanov do zápasu, keď na zadnej žrdi zužitkoval center Zyena Jonesa - 2:3. Hostia hrozili v ďalšom priebehu najmä z protiútokov a napriek košickej snahe si dokázali udržať tesný náskok.