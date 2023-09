FC Košice zdolali FC ViOn Zlaté Moravce v 6. kole

Niké liga - 6. kolo:



FC Košice - FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (1:0)



Gól: 27. Greššák. Rozhodovali: Dohál – Straka, Jánošík, ŽK: Golikov - Brenkus, 2154 divákov.



Košice: Kira - Fabiš, Krivák (86. Jakubko), Šindelář, Mizerák - Golikov, Greššák (81. Qose) - Turčák (72. Sagna), Faško (72. Vasiľ), Pačinda - Medved (81. Liener)



Zlaté Moravce: Slávik - Suľa, Moško, Nagy, Čonka - Gono (81. Weir), Duga, Švec (46. Balaj) - Mondek, Čerepkai, Brenkus (81. Ďubek)





Košice 2. septembra (TASR) - Futbalisti FC Košice zvíťazili v sobotňajšom zápase 6. kola Niké ligy nad FC ViOn Zlaté Moravce 1:0. Jediný gól zápasu strelil v 27. minúte stredopoliar Lukáš Greššák. Pre Košičanov je to druhé víťazstvo po sebe a na konte majú sedem bodov. Hráči Zlatých Moraviec nebodovali v treťom stretnutí v sérii a naďalej majú na konte iba bod.Po vlažnom úvode sa k streleckým pokusom dostali hosťujúci Brenkus i Faško, ale ani jeden neotvoril skóre. Do veľkej príležitosti sa v 22. minúte dostal Medved, no ani on neuspel. Rozhodujúci moment priniesla 27. minúta, keď sa po centri do pokutového územia presadil Greššák. Aj druhý polčas priniesol vyrovnaný futbal, v ktorom mali oba tímy šance skórovať, ale ich ofenzívne akcie neviedli ku gólom.