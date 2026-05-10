FC Košice zvíťazili nad KFC Komárno 2:1
Autor TASR
Košice 10. mája (TASR) - Futbalisti Košíc zdolali v nedeľnom dueli 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy hráčov Komárna 2:1. V tabuľke skupiny o udržanie sa si tak zabezpečili konečné 7. miesto a s ním aj možnosť zahrať si prípadné play off o postup do predkola Konferenčnej ligy. Boje o miestenku v pohárovej Európe sa odohrajú, ak Žilina ako víťaz pohára finišuje do 3. miesta. Komárno je na dne tabuľky, za jedenástym Prešovom zaostáva o bod. V záverečnom kole, v ktorom privíta práve Prešov, sa už môže posunúť len na barážovú priečku, keďže s desiatou Skalicou má zo vzájomných zápasov horšiu bilanciu.
Košičania sa po neúspešnom finále Slovenského pohára v Žiline a prehre na ihrisku Skalice chceli vrátiť na víťaznú vlnu. Začali najlepšie, ako sa dalo, už v 2. minúte sa presadil Matej Madleňák. V 35. minúte sa následne pridal aj Mátyás Kovács. Komárnu už na dôležité body nepomohol ani gól Ganbolda Ganbayara zo 70. minúty. Východniari majú pred ôsmym Trenčínom štvorbodový náskok a nadstavbu ukončia budúcu sobotu práve na ihrisku AS.
Niké liga - 9. kolo nadstavbovej časti
skupina o udržanie sa:
FC Košice - KFC Komárno 2:1 (2:0)
Góly: 2. Madleňák, 35. Kovács - 70. Ganbayar. Rozhodovali: Očenáš - Vorel, Jánošík, ŽK: Kóša, Lukačevič - Palán, 4182 divákov.
Košice: Dabrowski - Kakay, Kóša, Magda - Kovács, Dimun (78. Metu), Lichý, Madleňák (78. Lukacevic) - Sovič - Miljanič (57. Rehuš), Čerepkai (93. Polča)
Komárno: Dlubáč – Krčík (76. Pillár), M. Šimko, Špiriak, Palán (46. Rudzan) – Gamboš (58. Domonkos) - Bayemi (87. Ivanics), Ožvolda, Žák, Ganbayar - Boďa (46. Tamás)
