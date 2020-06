Liverpool zdolal Crystal Palace a titul môže sláviť už vo štvrtok

Premier League - 31. kolo:



Manchester United - Sheffield United 3:0 (2:0)



Góly: 7., 44. a 74. Martial



Newcastle United - Aston Villa 1:1 (0:0)



Góly: 68. Gayle - 83. Elmohamady



/M. Dúbravka (Newcastle) odchytal celé stretnutie/



Norwich City - FC Everton 0:1 (0:0)



Gól: 55. Keane



/O. Duda (Norwich) hral do 71. min/





Wolverhampton Wanderers - AFC Bournemouth 1:0 (0:0)



Gól: 60. Jimenez



FC Liverpool - Crystal Palace 4:0 (2:0)



Góly: 23. Alexander-Arnold, 44. Salah, 55. Fabinho, 69. Mane

Londýn 24. júna (TASR) - Futbalisti FC Liverpool zdolali v stredajšom domácom stretnutí 31. kola najvyššej anglickej súťaže Crystal Palace 4:0. Na čele tabuľky si vypracovali 23-bodový náskok a ak vo štvrtok ich najbližší prenasledovateľ Manchester City nezvíťazí na pôde londýnskej Chelsea, v predstihu získajú prvý ligový titul po tridsiatich rokoch.Zverenci Jürgena Kloppa si po reštarte Premier League pripísali bezgólovú remízu v mestskom derby s Evertonom, tentoraz však dosiahli jednoznačný triumf. Už do prestávky viedli 2:0 gólmi Trenta Alexandra-Arnolda a Mohameda Salaha, po zmene strán sa presadili ešte Fabinho a Sadio Mane. Manchester City hrá proti Chelsea vo štvrtok od 21.15 SELČ a nádej na obhajobu titulu si sedem zápasov pred koncom sezóny udrží len v prípade plného bodového zisku.Newcastle United remizoval doma s Aston Villou 1:1. Slovenský brankár Martin Dúbravka inkasoval až v 83. minúte, keď bod pre hostí zabezpečil Ahmed Elmohamady. Loptu zo siete lovil po dvoch dueloch, v ktorých si udržal čisté konto.Norwich City s Ondrejom Dudom si skomplikoval" práce, keď doma podľahol Evertonu 0:1." sú v ligovej tabuľke na 20. priečke, na 17. miesto znamenajúce zotrvanie v Premier League majú manko šesť bodov. Slovenský stredopoliar hral do 71. minúty.Hrdinom Manchestru United sa v zápase so Sheffieldom United stal Anthony Martial. Francúzsky útočník sa pod triumf domácich 3:0 podpísal hetrikom.