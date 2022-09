FC Lorient - FC Nantes 3:2 v 7. kole francúzskej ligy

Ligue 1 - 7. kolo:



Racing Štrasburg - Clermont Foot 63 0:0



ČK: 89. Le Marchand (Štrasburg) po 2. ŽK







FC Toulouse - Stade Reims 1:0 (1:0)



Gól: 31. Aboukhlal. ČK: 61. Flips (Reims)







FC Lorient - FC Nantes 3:2 (1:1)



Góly: 19. Ouattara, 60. Cathline, 74. Kone - 13. Ganago, 85. Simon







SCO Angers - HSC Montpellier 2:1 (1:1)



Góly: 9. Hunou, 69. Boufal (z 11 m) - 7. Nordin







AC Ajaccio - OGC Nice 0:1 (0:0)



Gól: 65. Delort

Paríž 11. septembra (TASR) - Futbalisti FC Lorient zvíťazili v 7. kole najvyššej francúzskej súťaže nad FC Nantes 3:2. Bolo to pre nich tretie víťazstvo za sebou, po ktorom sú so 16 bodmi na priebežnom štvrtom mieste tabuľky.Hráči Racingu Štrasburg a Clermontu Foot 63 remizovali 0:0. Štrasburg naďalej čaká na prvé víťazstvo v ročníku, nazbieral 5 bodov za remízy. Pre hostí to bol prvý nerozhodný výsledok v sezóne, po ktorom majú na konte 10 bodov.