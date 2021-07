FC Nitra zostáva na štadióne, musí však splniť viaceré podmienky

Nitra 2. júla (TASR) – Futbalový klub FC Nitra sa po vypadnutí z najvyššej ligy nemusí sťahovať z futbalového štadióna. Mesto súhlasilo s tým, že nájomná zmluva medzi FC Nitra a mestskou firmou Nitrianska investičná spoločnosť bude predĺžená.



Mesto však akciovke stanovilo viaceré podmienky. „Hlavný záujem mesta Nitra je podporiť udržanie čo najlepších podmienok pre mládežnícky futbal. Uvedomujeme si, že FC Nitra je držiteľom licencie na najbližšiu sezónu pre mládežnícku futbalovú akadémiu, preto odporúčame podpísať nájomnú zmluvu pre FC Nitra na najbližšiu sezónu, počas trvania mládežníckych súťaží,“ uviedol viceprimátor Daniel Balko, ktorý bol v deväťčlennej komisii, ktorá konateľovi Nitrianska investičná spoločnosť odporučila podmienky ohľadne ďalšieho prenájmu štadióna.



Nájomná zmluva s FC Nitra bude podpísaná na jeden rok a za jedno euro, tak ako doteraz. FC Nitra ale bude mať povinnosť na vlastné náklady zabezpečovať údržbu a prevádzku areálu futbalového štadióna a musí do konca septembra usporiadať svoje podlžnosti voči mestu Nitra. „A to najmä prevodom vlastníctva tých vecí, ktoré sú späté so zabezpečovaním športovej činnosti a v zmysle požiadaviek Slovenského futbalového zväzu, ktoré sú kladené na štadióny v najvyššej futbalovej lige,“ pripomenul Balko.



Mesto tiež od FC Nitra vyžaduje, aby vykonávala všetky športové a edukatívne činnosti, ktoré si vyžaduje plnenie licencie pre mládežnícku futbalovú akadémiu. Musí byť tiež súčinná pri inštalácii samostatných meračov energií pre ďalšie športové oddiely, ktoré pôsobia v areáli futbalového štadióna. „Napokon, FC Nitra umožní zástupcom mesta zúčastňovať sa na rokovaní jej orgánov, ak o to požiadajú, respektíve vytvorí možnosť pre členstvo zástupcu mesta v orgánoch akciovej spoločnosti,“ povedal Balko.



Viacerí mestskí poslanci okrem toho trvali na čo najrýchlejšom usporiadaní záväzkov, ktoré má FC Nitra voči mestu. „Ak by plánovali čokoľvek budovať v rámci areálu, nielenže o tom máme vedieť, ale všetky tieto aktivity FC Nitra by mali byť zastavené do doby, kým nebudú usporiadané majetky a podlžnosti medzi nimi a Nitrianskou investičnou spoločnosťou. Všetky takéto činnosti by im mali byť zakázané, kým sa nevyriešia resty z minulosti,“ dodal poslanec Dávid Moravčík.