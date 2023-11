Spartak už nemôže postúpiť, na pôde Nordsjaellandu remizoval 1:1

H-skupina Európskej konferenčnej ligy, 4. kolo:



FC Nordsjaelland - FC Spartak Trnava 1:1 (1:0)



Góly: 32. Ingvartsen (z 11 m) - 61. Ďuriš. Rozhodovali: Al Emara - Valjakka, Mantere (všetci Fín.). ŽK: Schjelderup - Paul, Takáč, Procházka



Nordsjaelland: Hansen - Hey, Nagalo, Jensen-Abbew, Frese - Nygren (70. Schjelderup), Tverskov, Svensson (70. Sertdemir) - Rasmussen (64. Dorgeles), Ingvartsen, Osman (90.+3. Schandorf)



Trnava: Takáč - Koštrna, Kóša, Štetina, Daniel - Bukata (73. Procházka), Zeljkovič Bainovič - Ofori, Ďuriš (83. Paur), Azango (75. Štefánik)



Na snímke fanúšikovia Spartaka povzbudzujú počas zápasu 4. kola základnej H-skupiny Európskej konferenčnej ligy (EKL) FC Nordsjaelland - FC Spartak Trnava vo Farume vo štvrtok 9. novembra 2023. Foto: TASR Lukáš Grinaj

hlas po zápase /zdroj: TASR/:





Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Nordsjaelland ukázal svoju domácu kvalitu v prvom polčase, bolo to náročné a ukázali veľkú individuálnu silu. My sme zmenili systém, prešli sme na štyroch obrancov a myslím si, že nám to dosť sadlo. Domáci mali síce šance, ale tie vznikali po individuálnych akciách. Tie situácie sme nakoniec ustáli, smolný moment bola penalta, ale v podstate som nemal chalanom v šatni čo povedať. Po štandardke nám vyšiel signál a možno sme boli v druhom polčase aj nebezpečnejší tím. Záver bol možno trocha hektický, aj ten sme však ustáli."



Michal Ďuriš, strelec gólu Spartaka: "Ja si myslím, že to bol dnes cenný bod. Najmä druhý polčas bol výborný, keby ich máme doma teraz, možno už vieme ako na nich. Vidíme, že aj takéto silné mužstvo na lopte sa dá dobre a správne pressovať. Pripravovali sme sa 4-5 dní, dodržali sme čo sme mali a pod tlakom robí chyby každý. Po góle ma mohli nechať potešiť a skúmať to neskôr. Neviem presne čo skúmali, ale je dôležité, že to uznali."



Erik Daniel, hráč Trnavy: "Dnešný zápas bol fyzicky veľmi náročný, ustáli sme šance domácich a sme radi za zisk bodu. Oni v druhom polčase trocha poľavili a nevládali, my sme mali viac loptu. Som rád, že som to zvládol na poste ľavého obrancu a získali sme bod. Nevadilo mi, že som hral cez nohu, ale na začiatku som sa trocha hľadal. Neviem si predstaviť prechod do obrany, ja rád útočím a dúfam, že to už nebudem hrať."



Na snímke základná jedenástka Spartaka pózuje pred začiatkom zápasu 4. kola základnej H-skupiny Európskej konferenčnej ligy (EKL) FC Nordsjaelland - FC Spartak Trnava vo Farume vo štvrtok 9. novembra 2023. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Farum 9. novembra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava remizovali vo štvrtkovom zápase Európskej konferenčnej ligy na pôde FC Nordsjaelland 1:1. Slovenský tím tak stratil šancu na postup do vyraďovacej fázy a s jedným bodom figuruje na dne tabuľky H-skupiny. Tú vedie s deviatimi bodmi Fenerbahce Istanbul. V ďalšom programe EKL nastúpia Trnavčania 30. novembra proti bulharskému Ludogorcu Razgrad.Domáci nepotvrdili úlohu favorita a jediný gól dali z penalty. Spartak naopak svedomito bránil a nenechal sa stiahnuť na súperovu polovicu bez lopty. O vyrovnávajúci gól sa postaral v 64. minúte Michal Ďuriš.Domáci hrali na začiatku podľa očakávania riskantne, trnavskí hráči sa však držali na svojich pozíciách a tak ich súper posunul hru vyššie. To viedlo k prvej vážnej šanci, keď vystrelil Nygren tesne vedľa z hranice malého vápna po peknej kombinácii. V 10. minúte sa dostal k prvej strele aj Spartak. Bukata to skúsil z hranice šestnástky, no mieril mimo. O chvíľu skúsil pozornosť vysunutého brankára Hansena z polovice ihriska, no neúspešne. Vzápätí prišiel gól od domáceho kapitána Ingvartsena, skóroval však z ofsajdu. Vtedy začal ofenzívny tlak Nordsjaellandu, ktorý ťažil najmä z dobrých fyzických súbojov a opakovane sa dostával do šestnástky. Operoval najmä cez krídelníka Osmana, ten dal naľavo zabrať Danielovi, Štetinovi a dôležitý zákrok vytiahol aj brankár Takáč. Štetina nemal ďaleko od gólu z priameho kopu v 23. minúte a hneď na to mieril tesne vedľa žrde aj Osman na druhej strane. Takáč sa blysol aj proti prenikajúcemu Ingvartsenovi, na pokutový kop kapitána však už nestačil. Hostia sa k nemu dostali po polhodine hry po ruke Ďuriša. Dánsky kanonier usadil loptu do ľavého dolného rohu a Takáč predpokladal opačný zámer. Inkasovaný gól vyhodil obranu "Bílich andelov" trocha z tempa, súper to však nevyužil. V jedinej ofenzívne silnej epizóde Spartaka poslal o chvíľu prudkú a nebezpečnú strelu pod brvno kapitán hostí Koštrna. Brankár Hansen si s ňou poradil a o chvíľu sa jeho spoluhráči takmer postarali o lacný gól v sieti Spartaka. Odkop domácich spred vlastnej brány neodhadol Kóša a veľkú šancu Rasmussena opäť zažehnal Takáč.Na začiatku druhého dejstva boli herne iniciatívne obe strany. Hostia mali snahu zaskočiť Hansena z diaľky, s pokusmi domácich si poradila defenzíva Spartaka. Ten sa po chvíli dokázal udržať na polovici súpera a po necelej hodine hry zakončil Azango. Bol v ofsajde, no o dve minúty neskôr už skóroval Ďuriš. Gól padol po rohovom kope, ktorý rozohral Bainovič na Oforiho. Ghanský stredopoliar následne poslal loptu pred bránu a Hansen už nestačil na prudkú Ďurišovu hlavičku. Situáciu ešte preveroval systém VAR pre možný ofsajd. Po inkasovaní vyvinuli ofenzívnu snahu opäť hostia, chýbala im však presnosť a dôslednosť. V tom čase pristúpili obaja tréneri k viacerým striedaniam. Thorup preskupil najmä stred poľa a Gašparík vystriedal navrátilca Bukatu, ktorého nahradil Procházka. Hru zdržalo ku koncu zápasu zranenie brankára Hansena, bol však schopný pokračovať. Nevýrazný prejav Nordsjaellandu v útoku sa začal v úplnom závere prejavovať na nervozite domácich hráčov. V nadstavení opanovali polovicu súpera, triumf však nevybojovali.