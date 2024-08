FC Porto angažoval Omorodiona z Atletica Madrid

Porto 24. augusta (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant do 21 rokov Samuel Omorodion prestúpil z Atletica Madrid do FC Porto. "Los Colchoneros" zinkasovali za 20-ročného útočníka 15 miliónov eur, pričom len nedávno stroskotal transfer olympijského šampióna z Paríža do FC Chelsea za 40 miliónov, čo je o päť miliónov viac, ako je odhadovaná trhová hodnota Omorodiona podľa portálu transfermarkt.com.



Omorodion bol blízko k spečateniu zmluvy s "The Blues", keď mal byť súčasťou prestupu za Conora Gallaghera do Madridu. Dohoda však stroskotala, Gallagher sa musel vrátiť do Chelsea bez uzavretia zmluvy so španielskym klubom, aj keď napokon do Madridu prestúpil. Mužstvo zo Stamford Bridge stratilo záujem pre zranenie, ktoré Omorodion utrpel na olympijskom turnaji v Paríži. Situáciu využil FC Porto a po zaplatení 15 miliónov podpísal so španielskym zakončovateľom zmluvu do roku 2029. Informoval o tom portál goal.com.



Omorodion začal uplynulý ročník La Ligy v drese Granady. Už po úvodnom kole, v ktorom strelil gól, zamieril za 6 miliónov do Atletica. Madridčania poslali talentovaného útočníka na hosťovanie do Alavésu a ročník ukončil s deviatimi presnými zásahmi.