FC Santos plánuje vyradiť Pelého 10-ku, rozhodne správna rada klubu

Sao Paulo 31. decembra (TASR) - Brazílsky futbalový klub FC Santos plánuje vyradiť z užívania dres s číslom desať, ktorý nosieval počas svojho pôsobenia v tíme legendárny Pelé. Fenomenálny útočník, ktorý hral za Santos v rokoch 1956 - 1974, zomrel vo štvrtok vo veku 82 rokov.



Podľa prezidenta klubu Andresa Ruedu definitívne rozhodne o vyradení desiatky správna rada FC Santos. "My jej predložíme tento návrh. Vyžaduje si to byrokratickú procedúru, stretnutie členov rady a ich schválenie návrhu. Urobíme administratívny akt, že už od januára nebude žiaden hráč nosiť číslo 10 a budeme dúfať, že správna rada toto rozhodnutie na svojom zasadnutí odobrí a vyradenie desiatky bude permanentné. Viem, že členovia rady sú v tejto otázke rozdelení, no ja si myslím, že je to excelentná pocta," citovala šéfa klubu agentúra AFP.



Pelé je doposiaľ jediný hráč, ktorý získal tri tituly majstra sveta. Brazíliu doviedol k triumfom na MS v rokoch 1958, 1962 a 1970. Mnohí ho považujú za najlepšieho futbalistu v histórii. Podľa brazílskych médií to boli Pelého dcéry, ktoré navrhli, aby v Santose navždy vyradili otcovu desiatku. Venezuelský útočník Yeferson Soteldo, ktorý v Santose nosí číslo 10 na chrbte v súčasnosti, krátko po smrti Pelého vyhlásil: "Nosiť a starať sa o tvoj dres s láskou a rešpektom je misia, ktorú si vážim. Dnes nás opúšťaš, no tvoj odkaz a spomienky na tvoju kariéru zostávajú. Ďakujem ti za všetko, Kráľ Pelé." Klub hneď po úmrtí legendy vyhlásil sedemdňový smútok.