FC Sevilla prepustil trénera Sampaoliho, nahradil ho Mendilibar

Sevilla 21. marca (TASR) - Argentínčan Jorge Sampaoli už nie je trénerom futbalistov FC Sevilla. V utorok sa s ním 14. tím La Ligy rozlúčil.



Bývalý kouč reprezentácie Argentíny i Čile prevzal Sevillčanov v októbri minulého roka. Do klubu prišiel druhýkrát v kariére. Najbližší súper Manchestru United vo štvrťfinále Európskej ligy sa však nedokázal posunúť vyššie zo stredu tabuľky a nad čiarou zostupu sa po 26. kole nachádza iba o dva body. "S Jorgem Sampaolim sme ukončili zmluvnú spoluprácu. Dôvodom je, že po prehre s Getafe sme sa opäť ocitli v záchranárskych problémoch," zverejnil klub podľa AFP.



Sevillu povedie Mendilibar, podpísal zmluvu do konca sezóny



Španiel Jose Luis Mendilibar sa stal novým trénerom futbalistov Sevilly. Na lavičke nahradí Jorgeho Sampaoliho, ktorého vedenie klubu La Ligy prepustilo po nepresvedčivých výsledkoch. Informovala o tom agentúra DPA.



Sevilla prehrala štyri z uplynulých siedmich zápasov a je na 14. mieste v tabuľke len dva body nad pásmom zostupu. Sampaoliho druhé pôsobenie v klube sa skončilo v nedeľu po prehre 0:2 na pôde Getafe.



Mendilibar podpísal zmluvu do 30. júna 2023 a jeho prvý duel vo funkcii bude po reprezentačnej prestávke, keď sa Sevilla predstaví na ihrisku Cadizu. Mužstvo čaká v apríli okrem ligových stretnutí aj štvrťfinále Európskej ligy proti Manchestru United.