FC Sevilla uvoľní Ronyho Lopesa na ročné hosťovanie do Nice

Nice 28. júla (TASR) - Kariéra portugalského futbalistu Ronyho Lopesa by mala pokračovať v OGC Nice. Účastník najvyššej francúzskej súťaže sa podľa informácie portálu lequipe.fr dohodol s jeho materským klubom FC Sevilla na hosťovaní do júna 2021.



Dvadsaťštyriročný ofenzívny stredopoliar by mal v stredu absolvovať lekársku prehliadku a pripojiť sa k novým spoluhráčom na sústredení v Tirolsku. Nice po vypršaní hosťovania bude môcť získať Lopesa na trvalý prestup, pokiaľ si uplatní opciu a zaplatí andalúzskemu klubu odstupné 20 miliónov eur.



Rony Lopes už vo francúzskej Ligue 1 v minulosti pôsobil, keď si obliekal dresy OSC Lille a AS Monaco.