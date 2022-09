FC Slovácko remizovalo v 7. kole českej ligy so Slaviou Praha 1:1

Česká liga - 7. kolo:



1. FC Slovácko - Slavia Praha 1:1 (1:0)



Góly: 1. Doski - 74. Provod (11 m)



/Michal Tomič hral do 79. minúty, Patrik Šimko (obaja Slovácko) nastúpil v 90. minúte - Ivan Schranz hral do 46. minúty, Jakub Hromada (obaja Slavia) bol na lavičke náhradníkov/







FC Zbrojovka Brno - Bohemians 1:2 (0:2)



Góly: 48. Ševčík - 3. Puškáč, 40. Křapka



/Róbert Matejov (Brno) hral od 55. minúty/







FC Hradec Králové - Baník Ostrava 0:0



ČK: 56. Novotný



/Matej Trusa hral do 65. minúty, Erik Prekop (obaja H. Králové) absentoval pre trest, Ladislav Almási (Ostrava) chýbal pre zranenie/







FK Pardubice - Sigma Olomouc 0:2 (0:1)



Góly: 45.+2 Pokorný, 76. Růsek, ČK: 40. Rosa (Pardubice)



/Viktor Budinský (Pardubice) bol v pozícii náhradníka - Juraj Chvátal odohral celé stretnutie, Tomáš Digana bol v pozícii náhradníka, Lukáš Greššák nastúpil v 90. minúte, Martin Košťál bol na lavičke náhradníkov a Matúš Macík absentoval pre zranenie/

Praha 4. septembra (TASR) - Futbalisti 1. FC Slovácko ukončili víťaznú sériu hráčov Slavie Praha v najvyššej českej súťaži. V ich vzájomnom stretnutí v 7. kole sa zrodila remíza 1:1. Slavia predtým zvíťazila v piatich dueloch za sebou a je na 1. mieste tabuľky. Druhá Plzeň však zaostáva iba o skóre a má o jeden odohratý zápas menej.V stretnutí medzi Hradcom Králové a Baníkom Ostrava absolvoval premiéru v drese domácich slovenský útočník Matej Trusa. Kmeňový hráč Plzne hral do 65. minúty.