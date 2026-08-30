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FC Slovan Liberec zdolal FC Hradec Králové 2:0 v 6. kole českej ligy
Bolo to pre nich štvrté víťazstvo v sezóne, po ktorom sa v neúplnej tabuľke posunuli na prvé miesto.
Autor TASR
Liberec 30. augusta (TASR) - Futbalisti FC Slovan Liberec zvíťazili nad FC Hradec Králové 2:0 v nedeľňajšom zápase 6. kola českej ligy. Bolo to pre nich štvrté víťazstvo v sezóne, po ktorom sa v neúplnej tabuľke posunuli na prvé miesto. Hradec prehral prvýkrát v sezóne.
Česká liga, 6. kolo:
FC Slovan Liberec - FC Hradec Králové 2:0 (1:0)
Góly: 42. Mašek, 90. Kayondo. ČK: 6. Čech (Hr.).
/Dulay (Lib.) hral od 46. min. - Uhrinčať odohral celý zápas, Mielke hral od 46. min., Dancák hral od 59. min., Chvátal bol na lavičke/
Česká liga, 6. kolo:
FC Slovan Liberec - FC Hradec Králové 2:0 (1:0)
Góly: 42. Mašek, 90. Kayondo. ČK: 6. Čech (Hr.).
/Dulay (Lib.) hral od 46. min. - Uhrinčať odohral celý zápas, Mielke hral od 46. min., Dancák hral od 59. min., Chvátal bol na lavičke/