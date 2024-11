FC Slovan Liberec zdolal Sigmu Olomouc 4:1

Praha 24. novembra (TASR) - Futbalisti Slavie Praha potvrdili pozíciu lídra českej ligy, keď v 16. kole zvíťazili na ihrisku posledného tímu tabuľky Českých Budějovíc 4:0. Slovenský útočník Ivan Schranz odohral v drese Slavie záverečných 15 minút. Slavia má na čele tabuľky 8-bodový náskok pred Plzňou. Hráči Slovana Liberec triumfovali na ihrisku Sigmy Olomouc 4:1 aj vďaka hetriku Denisa Višinského. Na tretí gól hostí prihral slovenský útočník Lukáš Letenay.



Hráči Bohemians Praha 1905 zvíťazili nad FK Dukla Praha 3:1. Pre Duklu to bola štvrtá prehra za sebou, po ktorej je naďalej na predposlednom 15. mieste tabuľky. V zápase proti sebe nastúpili slovenskí brankári Tomáš Frühwald a Matúš Hruška.







Česká liga, 16. kolo:



Bohemians Praha 1905 - FK Dukla Praha 3:1 (0:0)



Góly: 67. Kadlec, 75. Drchal, 85. Čermák - 52. Šebrle



/T. Frühwald odchytal celý zápas - M. Hruška odchytal celý zápas, Ch. Bačinský hral do 71. min., F. Lichý hral od 71. min./







MFK Karviná - FK Pardubice 1:0 (1:0)



Gól: 10. Planka



/K. Vallo odohral celý zápas a dostal ŽK, D. Krčík odohral celý zápas, R. Mikuš a M. Regáli boli na lavičke - V. Budinský bol na lavičke/







SK Dynamo České Budějovice - SK Slavia Praha 0:4 (0:2)



Góly: 15. Chorý (11 m), 38. Zafeiris, 55. Chytil (11 m), 88. Pech



/R. Križan bol na lavičke - I. Schranz hral od 76. min./







SK Sigma Olomouc - FC Slovan Liberec 1:4 (0:2)



Góly: 76. Dohnálek - 4., 22. a 73. Višinský, 47. Ghali



/J. Chvátal odohral celý zápas - L. Letenay hral do 70. min., L. Tupta hral od 78. min., B. Krajčírik bol na lavičke/