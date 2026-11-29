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FC Spartak Trnava porazil AS Trenčín 1:0 v 16. kole
Trenčín hral v Trnave s defenzívnou taktikou, domáci sa dostávali do šancí, no skórovať sa im podarilo až v 57. minúte.
Autor TASR,aktualizované
Trnava 29. novembra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zdolali v zápase 16. kola Niké ligy hráčov AS Trenčín 1:0 a držia sa na štvrtom mieste tabuľky. Trenčín je posledný. Jediný gól stretnutia strelil v 57. minúte Gruzínec Luka Chorcheli.
Trenčín hral v Trnave s defenzívnou taktikou, domáci sa dostávali do šancí, no skórovať sa im podarilo až v 57. minúte. Center Filipa Trella odhlavičkoval Pablo Gonzalez len na šestnástku, kde stál Chorcheli, ten sa pohral s loptou a nechytateľne ju poslal do trenčianskej siete. V závere zápasu dal Timotej Kudlička druhý gól, ale po intervencii videorozhodcu sa napokon zahrával priamy kop na opačnej strane pre ruku Kudličku pri vlastnej šestnástke. „Andeli“ si výsledok postrážili a v lige natiahli sériu víťazstiev na tri zápasy.
Niké liga – 16. kolo:
FC Spartak Trnava – AS Trenčín 1:0 (0:0)
Gól: 57. Chorcheli. ŽK: Begala - Katič. Rozhodovali: Sučka – Hrebeňár, Cisko, 2137 divákov.
Trnava: Vantruba – Koštrna, Sabo, Nwadike, Carrión (90.+3 Fabiš) – Moiscrapišvili (90.+2 Ujlaky), Laušič (46. Chorcheli) – Kudlička, Begala, Trello (68. Mehmeti) – Wildeboer (46. Bukovský)
Trenčín: Katič – Jovanovič (54. Paur), Skovajsa, Bessile, Holp (80. Nadareišvili) – Hájovský – Jepihhin (78. Kasana), Gonzalez, Poom (54. Ansah), Sanusi – Mikulaj
hlasy trénerov /zdroj: TASR/:
Antonio Muňoz, tréner Spartaka: „Myslím, že sme si zaslúžili vyhrať. Začali sme veľmi dobre, nanešťastie sme neskórovali v prvom polčase, ale kontrolovali sme hru, ako sme chceli. Cez polčas sme chlapcom hovorili, aby pokračovali v nastolenom trende, aby nič neuponáhľali, že šance prídu. Mohli sme uzavrieť zápas aj skôr, bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Dôležité ale je, že sme si udržali čisté konto druhýkrát za sebou a vyhrali sme štvrtýkrát za sebou, ak počítame aj pohár. Teším sa za chlapcov. Naším cieľom je si to udržať aj v ďalších zápasoch a získať do konca roka ešte šesť bodov.“
Marek Ďanovský, tréner Trenčína: „Úvod zápasu bol jasne v réžii Spartaka, ťažko sme sa presadzovali, mali sme po zisku lôpt veľa strát. Naši krídelníci museli viac brániť, chýbali nám potom hráči pri prechode do útoku. V druhom polčasu sme boli aktívnejší, skúsili sme spraviť zopár zmien, aj vinou zranenia Jovanoviča a kŕčov Holpa sme museli opäť preskupiť zostavu. V podstate sme to stále miešali. Spartak mal viac šancí, vyhral zaslúžene. Vadí nám naša ofenzívna fáza, ktorá nie je dostatočná, aby sme v takomto zápase mohli pomýšľať na body. V závere sa riešila situácia, mali sme z toho priamy kop, nedali sme gól, čo je škoda. Musíme sa sústrediť na ďalšie zápasy.“
Trenčín hral v Trnave s defenzívnou taktikou, domáci sa dostávali do šancí, no skórovať sa im podarilo až v 57. minúte. Center Filipa Trella odhlavičkoval Pablo Gonzalez len na šestnástku, kde stál Chorcheli, ten sa pohral s loptou a nechytateľne ju poslal do trenčianskej siete. V závere zápasu dal Timotej Kudlička druhý gól, ale po intervencii videorozhodcu sa napokon zahrával priamy kop na opačnej strane pre ruku Kudličku pri vlastnej šestnástke. „Andeli“ si výsledok postrážili a v lige natiahli sériu víťazstiev na tri zápasy.
Niké liga – 16. kolo:
FC Spartak Trnava – AS Trenčín 1:0 (0:0)
Gól: 57. Chorcheli. ŽK: Begala - Katič. Rozhodovali: Sučka – Hrebeňár, Cisko, 2137 divákov.
Trnava: Vantruba – Koštrna, Sabo, Nwadike, Carrión (90.+3 Fabiš) – Moiscrapišvili (90.+2 Ujlaky), Laušič (46. Chorcheli) – Kudlička, Begala, Trello (68. Mehmeti) – Wildeboer (46. Bukovský)
Trenčín: Katič – Jovanovič (54. Paur), Skovajsa, Bessile, Holp (80. Nadareišvili) – Hájovský – Jepihhin (78. Kasana), Gonzalez, Poom (54. Ansah), Sanusi – Mikulaj
hlasy trénerov /zdroj: TASR/:
Antonio Muňoz, tréner Spartaka: „Myslím, že sme si zaslúžili vyhrať. Začali sme veľmi dobre, nanešťastie sme neskórovali v prvom polčase, ale kontrolovali sme hru, ako sme chceli. Cez polčas sme chlapcom hovorili, aby pokračovali v nastolenom trende, aby nič neuponáhľali, že šance prídu. Mohli sme uzavrieť zápas aj skôr, bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Dôležité ale je, že sme si udržali čisté konto druhýkrát za sebou a vyhrali sme štvrtýkrát za sebou, ak počítame aj pohár. Teším sa za chlapcov. Naším cieľom je si to udržať aj v ďalších zápasoch a získať do konca roka ešte šesť bodov.“
Marek Ďanovský, tréner Trenčína: „Úvod zápasu bol jasne v réžii Spartaka, ťažko sme sa presadzovali, mali sme po zisku lôpt veľa strát. Naši krídelníci museli viac brániť, chýbali nám potom hráči pri prechode do útoku. V druhom polčasu sme boli aktívnejší, skúsili sme spraviť zopár zmien, aj vinou zranenia Jovanoviča a kŕčov Holpa sme museli opäť preskupiť zostavu. V podstate sme to stále miešali. Spartak mal viac šancí, vyhral zaslúžene. Vadí nám naša ofenzívna fáza, ktorá nie je dostatočná, aby sme v takomto zápase mohli pomýšľať na body. V závere sa riešila situácia, mali sme z toho priamy kop, nedali sme gól, čo je škoda. Musíme sa sústrediť na ďalšie zápasy.“