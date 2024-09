FC Spartak Trnava remizovali s MFK Ružomberok v šiestom kole

Niké liga - 6. kolo:



FC Spartak Trnava - MFK Ružomberok 2:2 (2:1)



Góly: 9. Kratochvíl, 22. Mikovič - 44. Hladík, 62. Chrien (z 11 m), ŽK: Ďuriš - Hladík, Domonkos, rozhodovali: Gemzický – Vass, Bobko, 3666 divákov.



Spartak: Frelih – Holík, Sabo, Kubista, Mikovič – Zeljkovič – Daniel (76. Pich), Paur (76. Ofori), Kratochvíl, Azango – Ďuriš.



Ružomberok: Frühwald – Gabriel, Malý, Selecký – Gomola, Lavrinčík, Múdry (75. Luterán), Madleňák (57. Chobot) – Hladík, Kelemen (75. Domonkos), Chrien (90. Jackuliak).

Trnava 1. septembra (TASR) - Spartak Trnava remizoval v 6. kole futbalovej Fortuna ligy s Ružomberkom 2:2. Trnavčania si vytvárali šance, vypracovali si dvojgólový náskok, mohli pridať aj ďalšie góly, Ružomberok ale dokázal vyrovnať.Červeno-čierni začali aktívne a v 9. minúte sa ujali vedenia. Po trnavskom rohu vyrobila obrana Ružomberka vo vlastnej šestnástke veľké lapsusy, od Seleckého sa odrazila lopta pred Kratochvíla a ten ponúknutou gólovkou nepohrdol – 1:0.pokračovali v ofenzívnom futbale, po signále z rohového kopu napriahol na spoza šestnástky Mikovič a prudkou ranou prekonal Frühwalda druhýkrát. V prvom polčase vstúpil do deja duelu dvakrát videorozhodca, prvýkrát neuznal gól pre ofsajd domácemu Danielovi, na opačnej strane zobral radosť z presného zásahu z rovnakého dôvodu Kelemenovi.Liptáci sa však dočkali krátko pred prestávkou, keď Kelemen pri autovej čiare obral o loptu Kubistu, pohotovo prihral do šestnástky Hladíkovi a ten prudkým zakončením nedal šancu Frelihovi. Video zohralo dôležitú úlohu aj v druhom polčase, rozhodca Gemzický po vzhliadnutí záberu z Ďurišovho defenzívneho zákroku odpískal ruku v pokutovom území. Z nariadenej penalty vyrovnal Chrien. Spartak mal v druhom polčase viacero dobrých šancí, do siete sa pýtali zakončenia Mikoviča, Zeljkoviča, Kratochvíla a Picha, na opačnej strane spálil tutovku Kelemen. Gól však už nepadol a mužstvá si body podelili.