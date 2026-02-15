< sekcia Šport
FC Spartak Trnava remizovali s MŠK Žilina v 20. kole
Trnava po Michalovciach remizovala aj vo svojom druhom jarnom stretnutí. Gól nepadol, hoci šance na skórovanie boli na oboch stranách.
Autor TASR,aktualizované
Trnava 15. februára (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava remizovali v nedeľnom šlágri 20. kola Niké ligy doma so Žilinou 0:0. Zostali tak na štvrtej priečke s päťbodovým mankom na lídra Slovan Bratislava a so stratou jedného bodu na tretiu Žilinu.
Trnava po Michalovciach remizovala aj vo svojom druhom jarnom stretnutí. Gól nepadol, hoci šance na skórovanie boli na oboch stranách. V prvom polčase boli aktívnejší hostia, po zmene strán prevzali taktovku hry „andeli“ a zatlačili súpera na jeho polovicu. Rozhodnúť mohol v 87. minúte Škrbo, v šestnástke si prevzal loptu, ešte si vylepšil pozíciu na strelu, no vypálil vysoko nad. Žilina ani v druhom jarnom stretnutí neinkasovala.
Trnava po Michalovciach remizovala aj vo svojom druhom jarnom stretnutí. Gól nepadol, hoci šance na skórovanie boli na oboch stranách. V prvom polčase boli aktívnejší hostia, po zmene strán prevzali taktovku hry „andeli“ a zatlačili súpera na jeho polovicu. Rozhodnúť mohol v 87. minúte Škrbo, v šestnástke si prevzal loptu, ešte si vylepšil pozíciu na strelu, no vypálil vysoko nad. Žilina ani v druhom jarnom stretnutí neinkasovala.
Hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Antonio Muňoz, tréner Spartaka: „V prvom polčase sme nehrali naším štýlom, pôsobili sme nervózne, možno preto, že to bol náš prvý zápas na domácej pôde. Cez polčas sme zmenili veľa taktických vecí a po zmene strán sme dominovali. Mali sme dve – tri vyložené šance v šestnástke, ale tak ako v predošlom zápase sme neboli efektívni. Musíme na tom s chlapcami zapracovať, aby sme sa v tomto smere zlepšili.“
Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Po prvom polčase, kde sme boli lepším mužstvom a mali sme svoje situácie, sme takto chceli pokračovať aj po zmene strán. Cez prestávku zrejme prišlo k zmene pokynov u domácich, dostali sme sa pod tlak Spartaka, domáci mali možnosti otvoriť skóre. Mali sme tam hluchšiu pasáž, mohli sme inkasovať. Po prestriedaní sme sa opäť dostali do šancí, remíza je zaslúžená, aj keď boli fázy, keď mal Spartak navrch a viac strieľal. Z horúcej pôdy bod beriem.“
Antonio Muňoz, tréner Spartaka: „V prvom polčase sme nehrali naším štýlom, pôsobili sme nervózne, možno preto, že to bol náš prvý zápas na domácej pôde. Cez polčas sme zmenili veľa taktických vecí a po zmene strán sme dominovali. Mali sme dve – tri vyložené šance v šestnástke, ale tak ako v predošlom zápase sme neboli efektívni. Musíme na tom s chlapcami zapracovať, aby sme sa v tomto smere zlepšili.“
Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Po prvom polčase, kde sme boli lepším mužstvom a mali sme svoje situácie, sme takto chceli pokračovať aj po zmene strán. Cez prestávku zrejme prišlo k zmene pokynov u domácich, dostali sme sa pod tlak Spartaka, domáci mali možnosti otvoriť skóre. Mali sme tam hluchšiu pasáž, mohli sme inkasovať. Po prestriedaní sme sa opäť dostali do šancí, remíza je zaslúžená, aj keď boli fázy, keď mal Spartak navrch a viac strieľal. Z horúcej pôdy bod beriem.“
20. kolo Niké ligy:
FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 0:0
Rozhodovali: Smolák – Štofik, Straka, bez ŽK, 3069 divákov
Spartak: Frelih – Tomič (20. Koštrna), Sabo, Twardzik, Jureškin – Kudlička (87. Azango), Moiscrapišvili (62. Paur), Kratochvíl, Škrbo – Taiwo, Ďuriš (62. Metsoko)
Žilina: Badžgoň – Pališčák, Kaša, Okál – Hranica, Bzdyl (89. Adang), Káčer, Bari (70. Szánthó) – Faško (70. F. Kóša), Roginič (76. Juliš), Iľko (70. Ďatko)
FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 0:0
Rozhodovali: Smolák – Štofik, Straka, bez ŽK, 3069 divákov
Spartak: Frelih – Tomič (20. Koštrna), Sabo, Twardzik, Jureškin – Kudlička (87. Azango), Moiscrapišvili (62. Paur), Kratochvíl, Škrbo – Taiwo, Ďuriš (62. Metsoko)
Žilina: Badžgoň – Pališčák, Kaša, Okál – Hranica, Bzdyl (89. Adang), Káčer, Bari (70. Szánthó) – Faško (70. F. Kóša), Roginič (76. Juliš), Iľko (70. Ďatko)