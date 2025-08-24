< sekcia Šport
FC Spartak Trnava zdolal KFC Komárno 4:1
Komárno je po štyroch súbojoch stále bez bodu na predposlednej 11. priečke.
Autor TASR
Zlaté Moravce 24. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali v nedeľnom stretnutí 5. kola Niké ligy na štadióne v Zlatých Moravciach nad domácim KFC Komárno hladko 4:1. Po štyroch odohratých dueloch majú naďalej stopercentnú bilanciu a s 12 bodmi vedú tabuľku s trojbodovým náskokom pred Trenčínom, ktorý odohral o zápas viac. Komárno je po štyroch súbojoch stále bez bodu na predposlednej 11. priečke.
V zápase, na ktorý zavítalo vyše 2000 fanúšikov Spartaka Trnava, si hostia vybudovali už v prvom polčase dvojgólový náskok. Skóre otvoril v 22. minúte Michal Ďuriš po centri Martina Mikoviča a potom dvakrát namieril presne Stefan Škrbo. Po prestávke síce Martin Boďa znížil, čo bol prvý inkasovaný gól „andelov“ v tejto ligovej sezóne, no vzápätí Roman Procházka z penalty vrátil Spartaku trojgólový náskok. Trnava dohrala duel v desiatich, v 81. minúte dostal červenú kartu striedajúci Cédric Badolo po zákroku na Dominika Žáka.
Niké liga - 5. kolo:
KFC Komárno - FC Spartak Trnava 1:4 (0:3)
Góly: 50. Boďa - 26. a 38. Škrbo, 22. M. Ďuriš, 67. Procházka (z 11 m). Rozhodovali: Marhefka - Roszbeck, Čajka, ŽK: Ganbold, Šmehyl, Pillár - Škrbo, ČK: 81. Badolo (Trnava).
KFC Komárno: Dlubáč - Šmehyl, Špiriak, Pillár, Rudzan - M. Šimko, Ožvolda (70. Mashike Sukisa) - Tamás (81. Bayemi), Žák, Ganbold (46. Mišovič) - Boďa (70. Kiss)
FC Spartak Trnava: Frelih - Ujlaky, Koštrna, Karhan - Holík, Kratochvíl (60. Moiscrapišvili), Procházka, Mikovič - Azango (86. Tomič), M. Ďuriš (86. E. Daniel), Škrbo (60. Badolo)
V zápase, na ktorý zavítalo vyše 2000 fanúšikov Spartaka Trnava, si hostia vybudovali už v prvom polčase dvojgólový náskok. Skóre otvoril v 22. minúte Michal Ďuriš po centri Martina Mikoviča a potom dvakrát namieril presne Stefan Škrbo. Po prestávke síce Martin Boďa znížil, čo bol prvý inkasovaný gól „andelov“ v tejto ligovej sezóne, no vzápätí Roman Procházka z penalty vrátil Spartaku trojgólový náskok. Trnava dohrala duel v desiatich, v 81. minúte dostal červenú kartu striedajúci Cédric Badolo po zákroku na Dominika Žáka.
Niké liga - 5. kolo:
KFC Komárno - FC Spartak Trnava 1:4 (0:3)
Góly: 50. Boďa - 26. a 38. Škrbo, 22. M. Ďuriš, 67. Procházka (z 11 m). Rozhodovali: Marhefka - Roszbeck, Čajka, ŽK: Ganbold, Šmehyl, Pillár - Škrbo, ČK: 81. Badolo (Trnava).
KFC Komárno: Dlubáč - Šmehyl, Špiriak, Pillár, Rudzan - M. Šimko, Ožvolda (70. Mashike Sukisa) - Tamás (81. Bayemi), Žák, Ganbold (46. Mišovič) - Boďa (70. Kiss)
FC Spartak Trnava: Frelih - Ujlaky, Koštrna, Karhan - Holík, Kratochvíl (60. Moiscrapišvili), Procházka, Mikovič - Azango (86. Tomič), M. Ďuriš (86. E. Daniel), Škrbo (60. Badolo)