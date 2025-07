FC Spartak Trnava zdolal MFK Ružomberok 3:0

Trnava 27. júla (TASR) - Spartak Trnava vstúpil do novej sezóny futbalovej Niké ligy jasným domácim víťazstvom nad Ružomberkom 3:0. Trnavčania predviedli ofenzívny výkon, ktorý pretavil do vedúceho gólu v 43. minúte Paur, keď zužitkoval chybu Seleckého po dlhom nákope Paura a nekompromisným halfvolejom otvoril skóre.



Po zmene strán ponúkol Moistsrapishvili ideálnu prihrávku v šestnástke Azangovi a ten šikovne umiestnil loptu k žrdi. Nádej Liptákov na zvrat zhasla v 58. minúte, keď za úder v súboji do čeluste Koštrnu videl červenú kartu Huf. V 73. minúte pridal tretí gól Trnavy ukážkovým obstrelom zo šestnástky striedajúci Procházka. Andeli dosiahli najvyššie víťazstvo v prvom kole a tak vedú tabuľku súťaže.







Niké liga – 1. kolo:



FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok 3:0 (1:0)



Góly: 43. Paur, 55. Azango, 73. Procházka, bez žltých kariet, ČK: 58. Huf (Ružomberok), rozhodovali: Glova – Bednár, Zemko, 4273 divákov.



Spartak: Frelih – Ujlaky, Koštrna, Twardzik – Holík (81. Tomič), Kratochvíl (81. Badolo), Moistsrapishvili (67. Procházka), Jureškin – Azango, Paur (67. Kudlička), Škrbo (67. Daniel). Tréner: Ščasný



Ružomberok: Ťapaj – Slávik (63. Šulek), Gomola, Köstl, Selecký, Tučný – Hladík (28. Kelemen), Múdry, Buchvaldek (76. Luterán), Domonkos (76. Bačík) – Huf. Tréner: Smetana.