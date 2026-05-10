FC Spartak Trnava zvíťazil nad MŠK Žilina 1:0
Autor TASR
Trnava 10. mája (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v nedeľnom zápase 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul nad MŠK Žilina 1:0. O triumfe domácich rozhodol v siedmej minúte nadstaveného času Michal Ďuriš. „Andeli“ si definitívne zabezpečili účasť v najlepšej trojke a štart v predkole Konferenčnej ligy.
Trnavčania sa pred záverečným kolom posunuli v tabuľke na druhé miesto o bod pred Dunajskú Stredu. Na štvrtú Žilinu majú štvorbodový náskok, takže „šošoni“ ich už nemôžu predstihnúť.
V druhom polčase oba tímy spálili viacero dobrých šancí. O výsledku sa rozhodlo až v infarktovom závere, keď po zákroku Roginiča na Stojsavljeviča odpísal rozhodca Ruc penaltu. Sabovi strelu z bieleho bodu vystihol brankár Sváček, no s Trnavou sa lúčiaci Ďuriš loptu zblízka doklepol do siete a zariadil triumf Spartaka.
9. kolo nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul:
FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 1:0 (0:0)
Gól: 90.+7 Ďuriš. Rozhodovali: Ruc – Pozor, Štofik, ŽK: Koštrna, Chorcheli, Škrbo, Ďuriš – Adang, Roginič, 6257 divákov.
Spartak: Vantruba – Koštrna (67. Tomič), Sabo, Stojsavljevič, Jureškin – Laušič (77. Procházka), Kratochvíl – Azango (57. Ďuriš), Chorcheli (67. Metsoko), Gong – Kudlička (67. Škrbo)
Žilina: Badžgoň (46. Sváček) – Hranica, Svoboda (90. Kaša), Narimanidze, Bari – Bzdyl – Faško, Adang – Florea (62. F. Kóša), Juliš (62. Prokop), Szánthó (75. Roginič)
