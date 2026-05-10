Nedela 10. máj 2026
FC Spartak Trnava zvíťazil nad MŠK Žilina 1:0

Na snímke vľavo Niko Jankovič (Slovan) a vpravo Roko Jureškin (Trnava) v 5. kole nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o titul ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 11. marca 2026 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Autor TASR
Trnava 10. mája (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v nedeľnom zápase 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul nad MŠK Žilina 1:0. O triumfe domácich rozhodol v siedmej minúte nadstaveného času Michal Ďuriš. „Andeli“ si definitívne zabezpečili účasť v najlepšej trojke a štart v predkole Konferenčnej ligy.

Trnavčania sa pred záverečným kolom posunuli v tabuľke na druhé miesto o bod pred Dunajskú Stredu. Na štvrtú Žilinu majú štvorbodový náskok, takže „šošoni“ ich už nemôžu predstihnúť.

V druhom polčase oba tímy spálili viacero dobrých šancí. O výsledku sa rozhodlo až v infarktovom závere, keď po zákroku Roginiča na Stojsavljeviča odpísal rozhodca Ruc penaltu. Sabovi strelu z bieleho bodu vystihol brankár Sváček, no s Trnavou sa lúčiaci Ďuriš loptu zblízka doklepol do siete a zariadil triumf Spartaka.



9. kolo nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul:

FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 1:0 (0:0)

Gól: 90.+7 Ďuriš. Rozhodovali: Ruc – Pozor, Štofik, ŽK: Koštrna, Chorcheli, Škrbo, Ďuriš – Adang, Roginič, 6257 divákov.

Spartak: Vantruba – Koštrna (67. Tomič), Sabo, Stojsavljevič, Jureškin – Laušič (77. Procházka), Kratochvíl – Azango (57. Ďuriš), Chorcheli (67. Metsoko), Gong – Kudlička (67. Škrbo)

Žilina: Badžgoň (46. Sváček) – Hranica, Svoboda (90. Kaša), Narimanidze, Bari – Bzdyl – Faško, Adang – Florea (62. F. Kóša), Juliš (62. Prokop), Szánthó (75. Roginič)






