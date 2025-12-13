< sekcia Šport
FC Tatran Prešov MFK Zemplín prehrali v zápase s Michalovcami 0:1
Diváci videli množstvo šancí, ale o všetkom podstatnom sa rozhodlo v záverečných minútach.
Autor TASR
Prešov 13. decembra (TASR) - Futbalisti Zemplína Michalovce uzatvorili jesennú časť Niké ligy víťazne, v 18. kole uspeli na trávniku Tatrana Prešov 1:0. Do jarnej časti tak vstúpia zo šiestej pozície s 25 nazbieranými bodmi. Tatran je v tabuľke ôsmy s 20 bodmi.
Diváci videli množstvo šancí, ale o všetkom podstatnom sa rozhodlo v záverečných minútach. Hostí poslal do vedenia v 82. minúte Hugo Ahl a ako sa neskôr ukázalo, jeho presný zásah znamenal zisk troch bodov. Domáci to mohli ešte v samotnom závere zvrátiť, ale Regáli v šiestej minúte nadstaveného času zahodil pokutový kop a pre svoj tím tak nevybojoval aspoň bod za remízu.
Niké liga - 18. kolo:
FC Tatran Prešov - MFK Zemplín Michalovce 0:1 (0:0)
Gól: 82. Ahl. Rozhodovali: Očenáš – Halíček, Jánošík, ŽK: Šimko, Sagna - Lopez, Ramos
Prešov: Bajza – Kotula, Bondarenko, Menich – Revenco (90+2. Griger), P. Šimko (85. Masaryk), R. Begala (88. Krasniqi), Simon (46. Sagna), Sipľak – Olejník (85. Morim), Regáli.
Michalovce: Lukáč – Čurma, Bednár (56. Park), Dzocenidze, Pauschek – Cottrell, Zubairu, Ramos (90. Šimamura) – Ahl, Lopez, Brosnan (87. Taylor-Hart).
