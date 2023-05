FC Tatran Prešov, najstarší slovenský klub, vznikol pred 125 rokmi

Prešov/Bratislava 24. mája (TASR) - Futbalová klubová história na Slovensku siaha až do 19. storočia, keď v roku 1898 vznikol v Prešove prvý futbalový klub Eperjesi Torna es Vivo Egyesület - ETVE. Jeho priamym pokračovateľom je súčasný FC Tatran Prešov, ktorý po rokoch bojuje o návrat do najvyššej súťaže. Od vzniku klubu uplynie vo štvrtok 25. mája 125 rokov.



Na prešovskom vojenskom cvičisku Kamenec sa 25. mája 1898 odohralo vôbec prvé oficiálne klubové futbalové stretnutie na území dnešného Slovenska, ktoré bolo v tom čase súčasťou Rakúsko-Uhorska. V exhibičnom dueli sa proti sebe postavili budapeštianske kluby Óbudai Tornaegylet a Budapesti Torna Club. Zápas zorganizoval gymnaziálny učiteľ telocviku a zakladateľ prešovskej telovýchovy František Pethe.



Práve v deň tohto futbalového stretnutia založili v Prešove aj prvý futbalový klub na Slovensku Eperjesi Torna es Vivo Egyesület - ETVE, ktorého priamym pokračovateľom je súčasný FC Tatran Prešov. Pokým sa však v názve objavilo slovo Tatran uplynulo 55 rokov, keď v roku 1953 vznikol tím DSO Tatran Prešov.



Prvým pokračovateľom klubu ETVE a ďalším predchodcom dnešného Tatrana bol klub PTVE Prešov, ktorý na východoslovenskej futbalovej scéne pôsobil v rokoch 1920-1931. Štafetu po ňom prebrala Slávia Prešov, ktorej futbalisti písali históriu prešovského futbalu v rokoch 1931-1945.



Slávia sa v roku 1938 prebojovala medzi vtedajšie najlepšie futbalové tímy Východného Slovenska. Na jej základoch a pripojením konkurenčného klubu Törekvés vznikol v roku 1945 tím PTS Prešov. Ten na jeden rok vystriedal klub DSO Slavia Prešov (1947-1948).



V roku 1948 vznikol spojením DSO Slavie Prešov a Snahy Prešov klub Sparta Dukla Prešov (1948-1950), ktorému sa podarilo postúpiť do vtedajšej prvej československej ligy. Sparta svoje prvé prvoligové vystúpenie odohrala 4. marca 1950 v Žiline s výsledkom 2:2.



Názov najstaršieho slovenského klubu, účastníka najvyššej futbalovej súťaže v bývalom Československu, sa v nasledujúcich rokoch niekoľkokrát zmenil na Dukla Prešov (1950-1951), Dukla ČSSZ Prešov (1951-1952), ČSSZ Prešov (1952-1953). V roku 1953 sa v názve objavilo slovo Tatran, keď štafetu prebral klub DSO Tatran Prešov, ktorý sa napríklad prebojoval do semifinále Dunajského pohára, keď v roku 1958 porazil Partizan Belehrad 4:1.



Po DSO Tatran Prešov nasledovali TJ Tatran Prešov (1960-1989), Tatran Agro Prešov (1989-1991), FC Tatran Prešov (1991-1996), FC Tatran Bukóza Prešov (1996-1998), FC Tatran Prešov (1998-2005), 1. FC Tatran Prešov (2005-2022) a od roku 2022 opäť FC Tatran Prešov.



Tím z metropoly Šariša odohral v rokoch 1950-1993 v česko-slovenskej najvyššej súťaži celkovo 34 ročníkov, čím sa stal klubom so štvrtým najvyšším počtom štartov zo slovenských klubov. Počas 43 rokov odohrali hráči Tatrana v najvyššej československej súťaži 938 zápasov s bilanciou 340 výhier, 208 remíz a 390 prehier. Najlepšími umiestneniami boli dve druhé miesta v ročníkoch 1964/1965 a 1972/1973, tretie miesto počas sezóny 1963/1964 a štvrté miesta v ročníkoch 1954/1955 a 1958/1959.



Víťazstvo v Československom pohári dosiahol Tatran v roku 1953 a finálovú účasť si vybojoval v rokoch 1966 a 1992. Triumf v Slovenskom pohári zaknihoval Tatran v roku 1992 a vo finále sa objavil v rokoch 1973, 1985, 1994 a 1997.



Tatran účinkoval v troch medzinárodných pohárových súťažiach. V Pohári víťazov pohárov v ročníku 1966/1967 skončil v 1. kole. V sezóne 1974/1975 sa v Pohári UEFA dostal do 2. kola. V roku 1981 sa stal víťazom Stredoeurópskeho pohára.



Od roku 1993 pôsobil v najvyššej slovenskej lige. Najlepším umiestnením bolo štvrté miesto hneď v úvodnej sezóne 1993/1994. V nasledujúcom ročníku 1994/1995 sa Tatran predstavil aj v Pohári víťazov pohárov, v ktorom prešiel cez írsky Bangor City, škótsky Dundee United a stroskotal až na neskoršom víťazovi celej súťaže Reale Zaragoza.



Prvýkrát "zelenobieli" zostúpili do druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže v sezóne 2001/2002. Klub sa ocitol v kritickej situácii na hranici krachu. Z najhoršieho klub vytiahol príchod nových akcionárov v roku 2005, ktorým sa podarilo situáciu stabilizovať a pod vedením trénera Romana Pivarníka si 1. FC Tatran Prešov v sezóne 2007/2008 vybojoval po šiestich rokoch suverénnym spôsobom návrat medzi elitu.



V sezóne 2012/2013, počas ktorej si Tatran pripomenul 115. výročie vzniku, vypadol opäť z najvyššej slovenskej ligy. Do Fortuna ligy sa najstarší klub na Slovensku vrátil v ročníku 2016/2017.



Ročník 2017/2018, v ktorom si "zelenobieli" pripomínali 120 rokov od svojho vzniku, nebol pre Tatran úspešný. Domáce zápasy neodohral na svojom štadióne, ale v Poprade v Národnom tréningovom centre a tretíkrát vypadol z najvyššej súťaže.



Do tretej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže zostúpili Prešovčania v sezóne 2018/2019, v ktorej pôsobili tri sezóny. O ligu vyššie postúpili v ročníku 2021/2022. V súčasnosti sa FC Tatran Prešov snaží o návrat do Fortuna Ligy. Najstarší slovenský futbalový klub si v utorkovom barážovom zápase, v ktorom zdolal ViOn Zlaté Moravce 1:0, vytvoril lepšiu pozíciu pred piatkovou (26. mája) odvetou na ihrisku súpera.