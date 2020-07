FC Toronto a DC United odohrali v pondelok dvakrát odložený duel

C-skupina:



FC Toronto - DC United 2:2

Orlando 13. júla (TASR) - Futbalisti FC Toronto a DC United sa v pondelok dočkali svojho prvého vystúpenia na turnaji". V ich pondelňajšom vzájomnom stretnutí v C-skupine sa zrodila remíza 2:2.Zápas sa mal pôvodne konať už v piatok, no kanadský tím pre dodatočné testovanie na nový koronavírus meškal s príchodom do Orlanda. V nedeľu odložili duel tesne pred jeho začiatkom, pretože test ukázal u jedného hráča DC pozitívny test na ochorenie COVID-19, u futbalistu Toronta nebol výsledok testu úplne jednoznačný. Toto duo nefigurovalo v pondelňajších zostavách.Z turnaja už museli pre viacero pozitívnych prípadov odstúpiť FC Dallas a Nashville. V Disney Worlde na Floride sú všetky tímy izolované v "a hrajú o jednu miestenku do Ligy majstrov CONCACAF. Sezónu MLS prerušili v marci po vypuknutí pandémie po tom, ako tímy odohrali iba dve kolá. Výsledky turnaja sa započítavajú do základnej časti súťaže, ktorá má neskôr pokračovať zápasmi na štadiónoch jednotlivých účastníkov a po nej plánujú odohrať tradične vyraďovaciu časť.