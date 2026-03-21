FC Toulouse zdolalo Lorient 1:0
Slovenský hráč domácich Mário Sauer nastúpil do stretnutia v 85. minúte.
Autor TASR
Paríž 21. marca (TASR) - Futbalisti FC Toulouse zdolali v zápase 27. kola Ligue 1 FC Lorient 1:0. O troch bodoch pre domácich rozhodol v 82. minúte brazílsky útočník Emersonn. Slovenský hráč domácich Mário Sauer nastúpil do stretnutia v 85. minúte.
Ligue 1 - 27. kolo:
FC Toulouse - FC Lorient 1:0 (0:0)
Gól: 82. Emersonn
/M. Sauer za domácich od 85. minúty/
