FC Turín prepustil trénera Giampaola

Rím 19. januára (TASR) - Taliansky futbalový klub FC Turín v pondelok prepustil z pozície hlavného trénera Marca Giampaola.



Rozhodnutie padlo po sobotňajšej remíze so Speziou 0:0, ktorá hrala už od 8. minúty bez vylúčeného stredopoliara Lucu Vignaliho. "Bol to najhorší zápas sezóny," povedal po stretnutí majiteľ klubu Urbano Cairo. Turínčanom patrí 18. miesto tabuľky, keď v osemnástich dueloch prebiehajúcej sezóny nazbierali len trinásť bodov.



Päťdesiattriročný Giampaolo prišiel do klubu v auguste. "Klub ďakuje Giampaolovi a jeho asistentom za profesionalitu a odhodlanie, ktoré ukázali v uplynulých mesiacoch," píše sa v stanovisku.



Giampaolo predtým trénoval AC Miláno, no to ho prepustilo už po siedmich zápasoch v októbri 2019.



Podľa talianskych médií by sa mohol stať novým trénerom Davide Nicola. Štyridsaťsedemročný kormidelník viedol vlani Janov, predtým pôsobil v Bari, Crotone či Udinese. Informovala agentúra AFP.