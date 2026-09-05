< sekcia Šport
FC Turín zvíťazil na pôde Fiorentiny 2:1 po obrate v 3. kole Serie A
Domáci sa ujali vedenia v úvode druhého polčasu zásluhou Matea Pellegrina, ale obrat hostí zariadili Rolando Mandragora a Che Adams. Fiorentina je tak naďalej bez bodu.
Autor TASR
Rím 5. septembra (TASR) - Futbalisti FC Turín si pripísali prvé body v sezóne talianskej Serie A, keď v sobotnom stretnutí 3. kola zvíťazili na pôde Fiorentiny 2:1. Domáci sa ujali vedenia v úvode druhého polčasu zásluhou Matea Pellegrina, ale obrat hostí zariadili Rolando Mandragora a Che Adams. Fiorentina je tak naďalej bez bodu.
Serie A - 3. kolo:
ACF Fiorentina – FC Turín 1:2 (0:0)
Góly: 47. Pellegrino - 73. Mandragora, 82. Adams
ACF Fiorentina – FC Turín 1:2 (0:0)
Góly: 47. Pellegrino - 73. Mandragora, 82. Adams