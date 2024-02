FC ViOn Zlaté Moravce prehrala s Dukla Banská Bystrica 0:2 v 19. kole

Niké liga - 19. kolo:



FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Dukla Banská Bystrica 0:2 (0:0)



Góly: 61. Willwéber, 72. Záhumenský, ŽK: Moško, Mondek - Záhumenský, Godál, Migaľa, ČK: 51. Godál (Dukla) po 2. ŽK. Rozhodovali: Očenáš - Hancko, Pacák, 2067 divákov.



Zlaté Moravce: Lukáč – Suľa, Moško (46. Majdan), Drame, Jinjolava – Duga – Mészáros (76. Mondek), Balič, Brenkus (65. Nonikašvili), Tabatadze (65. J. Švec) – Kuzma (76. Balaj)



Banská Bystrica: Hruška – Pišoja, Migaľa, Godál, Willwéber, Záhumenský – Richtárech, Slebodník (55. Ľupták), Hlinka – Polievka (89. Depetris), Rymarenko (84. Považanec)

Hlasy po zápase:



Michal Hipp, tréner Zlatých Moraviec: "Som veľmi sklamaný, takýto vstup do jarnej časti som si nepredstavoval. Opäť sme inkasovali góly po hrubých chybách. Úvod stretnutia bol hektický, súper mal šance, my sme trafili Brenkusom brvno, na druhej strane hostia nedali penaltu. Druhý polčas sme začali ináč. Prišlo vylúčenie hráča hostí, po ktorom sme paradoxne inkasovali po zbytočných chybách. Jednoznačným rozdielový hráčom bol Polievka. Napriek našej presilovke Dukla ukázala svoju kvalitu. Za celý zápas sme si nevytvorili stopercentnú šancu."





Mário Auxt, tréner Banskej Bystrice: "Chceli sme vstúpiť do jarnej časti úspešne, čo sa nám aj podarilo. Od úvodu sa zápas vyvíjal, mali sme možnosť aj my aj domáci, ktorí trafili brvno, my sme nepremenili penaltu. Po zmene strán prišlo naše vylúčenie. Pomohla nám štandardka, z ktorej sme dali gól. Hráči uverili, že sa tento zápas dá vyhrať. Po druhom góle sme si to už dokázali ustrážiť."

Zlaté Moravce 10. februára (TASR) - Futbalisti ViOnu Zlaté Moravce-Vráble sa ani v 19. kole Niké ligy nedočkali prvého víťazstva v tejto sezóne. V sobotňajšom stretnutí úvodného jarného kola prehrali s MFK Dukla Banská Bystrica 0:2 a so štyrmi bodmi uzatvárajú 12-člennú tabuľku. Dukla sa udržala na štvrtom mieste.Banská Bystrica mohla ísť do vedenia v 12. minúte, no Godál nepremenil jedenástku. Krátko po prestávke kapitán Dukly oslabil svoj tím, keď sa po druhej žltej karte musel porúčať pod sprchy. Už o chvíľu však hostia napriek početnej nevýhode otvorili skóre. Po Polievkovom centri sa presadil hlavou Willwéber a ich triumf poistil v 72. minúte ďalší obranca Záhumenský.