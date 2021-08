MŠK Žilina porazila FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:0

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MŠK Žilina 0:1 (0:0)



Gól:



54. Jambor. ŽK: Sloboda, Gamboš, Menich, Čonka - Kopas, Mráz.

Rozhodovali: Mastiš - Roszbeck, Košecký, 689 divákov.



Zostavy:



Zlaté Moravce-Vráble: Kira – Čögley (20. Chren), Menich, Bednár, Čonka – Gamboš (64. Švec), Sloboda - Kyziridis, Ďubek, Kolesár – Yilmaz



Žilina: Petráš – Suľa, Kopas, Nemčík, Sluka – Mráz - Myslovič (84. Kiwior), Slebodník, Goljan (77. Gono) – Kaprálik (46. Rusnák, 67. Ďuriš), Jambor (67. Jibril)



Hlasy trénerov:



Ľuboš Benkovský, tréner ViOn-u: "Dnešný zápas sme prehrali jedným gólom. Veľkým mínusom je, že sme si vytvorili asi osem streleckých príležitostí, ale gól sme opäť nedali. Napriek oslabeniam sme hrali to, čo sme chceli, ale musímepopracovať na koncovke."



Pavol Staňo: "Nevedeli sme, či sa zápas kvôli počasiu vôbec odohrá. Nakoniec to bol výborný zápas plný ťažkých súbojov. Tešíme sa, že sa nám to podarilo zvládnuť. S výkonom takého mladého mužstva som spokojný. Okrem hry potešil aj výsledok."

Zlaté Moravce 1. augusta (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina uspeli v nedeľnom stretnutí 2. kola Fortuna ligy na štadióne FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:0.Od úvodných minút sa na ťažkom teréne v hustom daždi hral obojstranne otvorený futbal. Už v 8. minúte Kaprálik spätnou prihrávkou našiel Jambora, ktorého strelu jeden z domácich obrancov zblokoval. V 13. minúte sa po Čonkovom centri v dobrej pozícii ocitol Ďubek, ale z hranice malého vápna netrafil žilinskú bránku. V 21. minúte vyskúšal šťastie Yilmaz, ale Suľa jeho pokus odvrátil na roh. Po polhodine hry Myslovičovu šikovnú obaľovačku z hranice šestnástky Kira vytesnil na roh. Do vedenia mohli ísť domáci v 40. minúte, keď Yilmaz posunul loptu Kyziridisovi, ale ten zoči-voči Petrášovi netrafil.Do druhého polčasu vstúpili aktívnejšie Žilinčania. V 46. minúte striedajúci Rusnák nabil Myslovičovi, ktorého strela trafia Menicha. V 50. minúte Goljanovu prudkú strelu Kira vyrazil pred seba a loptu upratal Chren do bezpečia. Do vedenia išli hostia v 54. minúte, keď Sluka z pravej strany poslal polovysoký center do malého vápna a Jamnbor sa zblízka presadil cez Menicha. V 76. minúte vystrelil približne z 25 m Slebodník, Kira jeho pokus s námahou vyrazil. Vyrovnanie mal na kopačkách v 85. minúte Kyziridis, ale jeho strelu do prázdnej bránky odvrátil v poslednej chvíli Suľa na roh. V závere neskončila v sieti ani Yilmazova hlavička.