FC Watford sa po roku vracia do Premier League

Londýn 24. apríla (TASR) - FC Watford sa po roku vráti do najvyššej anglickej futbalovej súťaže. V sobotnom domácom stretnutí 44. kola The Championship zdolal Millwall 1:0 a v druholigovej tabuľke už nemôže skončiť horšie ako na druhom mieste.



Priamy postup medzi elitu si už minulý týždeň vybojoval Norwich City, ktorý po víťazstve na štadióne Queens Park Rangers 3:1 vedie o päť bodov pred Watfordom. Tímy na tretej až šiestej priečke budú o poslednú miestenku do Premier League súperiť v play off.