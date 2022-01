Februárovú kvalifikáciu MS vo florbale odložili pre pandémiu

Lignano Sabbiadoro 18. januára (TASR) - Medzinárodná florbalová federácia (IFF) odložila februárovú kvalifikáciu o postup na majstrovstvá sveta mužov pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu. Pre hrozbu šírenia nového koronavírusového variantu omikron sa neuskutoční v stanovenom termíne ani turnaj európskej časti kvalifikácie v talianskom meste Lignano Sabbiadoro (2.-5. februára), na ktorom sa mali predstaviť aj slovenskí reprezentanti. V F-skupine mali naraziť na Pobrežie Slonoviny, Rakúsko a Nemecko.



Okrem európskej časti kvalifikácie MS sa neuskutoční ani tá americká. IFF odložila všetky kvalifikačné turnaje na neskorší termín. Podľa oficiálneho webu federácie by sa turnaj v Lignano Sabbiadoro mohol uskutočniť predbežne 25.-28. mája, termín ešte nie je definitívne potvrdený. Na tento dátum už v decembri IFF preložila tretí európsky kvalifikačný turnaj v lotyšskej Valmiere.



IFF prihliadla na to, že sa v jednotlivých súťažiach množia odklady zápasov z dôvodu koronavírusu a v niektorých krajinách hrozí úplne zastavenie líg. Od polovice decembra sa podľa nej situácia v súvislosti s variantom omikron dramaticky zmenila. Tohtoročný svetový šampionát sa má uskutočniť od 5. do 13. novembra vo švajčiarskych mestách Zürich a Winterthur. Z tradičného decembrového termínu ho presunuli pre kolíziu s futbalovými MS v Katare.