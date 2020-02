FED CUP: Slovenky vedú po prvom dni nad Britkami 2:0

Na snímke slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová v úvodnej dvojhre kvalifikačného duelu o postup na finálový turnaj Pohára federácie Slovensko - Veľká Británia proti Britke Heather Watsonovej 7. februára 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Pohára federácie:

SLOVENSKO - Veľká Británia 2:0 po úvodných dvojhrách



Anna Karolína Schmiedlová - Heather Watsonová 6:2, 6:3,



Viktória Kužmová - Hariett Dartová 6:7 (3), 6:3, 7:5

Bratislava 7. februára (TASR) - Slovenské tenistky sú blízko k postupu na aprílový finálový turnaj Pohára federácie v Budapešti. Po úvodných dvojhrách kvalifikačného duelu svetovej skupiny totiž vedú na antuke v bratislavskom NTC nad Veľkou Britániou 2:0. O druhý piatkový bod pre slovenské farby sa zaslúžila tímová jednotka Viktória Kužmová, ktorá v dramatickom takmer trojhodinovom zápase zdolala britskú dvojku Hariett Dartovú 6:7 (3), 6:3, 7:5. Kužmová môže v sobotu v prípade víťazstva nad Heather Watsonovou spečatiť triumf tímu kapitána Mateja Liptáka.V dueli medzi Kužmovou a Dartovou boli diváci od začiatku svedkami razantných výmen od základnej čiary. Britka sa nezľakla rebríčkovo vyššie postavenej súperky, hrala nebojácne a agresívne. Obe tenistky si suverénne vyhrávali svoje podania až do stavu 6:5 z pohľadu Slovenky. V dvanástom geme sa Kužmová dostala k trom brejkbalom, ktoré boli zároveň setbalmi. Dartová ich však odvrátila a vynútila si tajbrejk. V jeho úvode viedla Kužmová 2:0, no Dartová následne otočila na 4:2 a tajbrejk sa stal jej korisťou. Za stavu 6:3 premenila po víťaznom bekhendovom longlajne hneď prvý setbal.V druhom dejstve odvrátila Kužmová za stavu 2:3 tri brejkbaly, čo ju výrazne povzbudilo. V ďalšom geme po víťaznom bekhendovom krose po prvý raz v zápase zobrala súperke servis a naštrbila sebavedomie Britky. Dartová znervóznela, v deviatom geme po dvoch dvojchybách opäť prišla o servis a na rad prišiel tretí set. Na jeho začiatku Slovenka na dvorci dominovala, vďaka rýchlej, útočnej hre dokázala Dartovú rozobrať. Po rýchlom brejku odskočila Britke na 3:0. Dartová vzápätí požiadala o medical time out. Pauza jej pomohla, po troch dvojchybách Kužmovej znížila na 2:3, no v šiestom geme opäť stratila servis a Slovenka si po potvrdení brejku vybudovala náskok 5:2. Dartová však nezložila zbrane a v ďalších minútach vyrovnala na 5:5. V deviatom geme odvrátila prvý mečbal, v desiatej hre ďalšie štyri. Koncovka však patrila Kužmovej, ktorá v dvanástom geme po víťaznom bekhende premenila v poradí šiesty mečbal.Kužmová po zápase priznala, že sa na kurte necítila dobre.uviedla indisponovaná Kužmová v prvej reakcii pre RTVS.Slovenský kapitán Lipták označil druhý slovenský bod za mimoriadne dôležitý.16.00 Kužmová - Watsonová, Schmiedlová - DartováKužmová, Magdaléna Rybáriková - Naiktha Bainsová, Emma RaducanuováUPOZORNENIE: Správa je rozšírená z briefu o dva odseky a výsledok.