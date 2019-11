FedCup: Austrália hrá po po prvom dni finále s Francúzskom 1:1

Fed Cup - finále v Perthe



Austrália - Francúzsko 1:1 po prvom dni



sobota:



Ajla Tomljanovičová - Kristina Mladenovičová 1:6, 1:6



Ashleigh Bartyová (Austr.) - Caroline Garciová 6:0, 6:0

Perth 9. novembra (TASR) - Stav finálového duelu tenisového Pohára federácie žien medzi Austráliou a Francúzskom je po prvom dni vyrovnaný 1:1.Kristina Mladenovičová najskôr zdolala v Perth Aréne domácu Ajlu Tomljanovičovú suverénne 6:1, 6:1 a Francúzsko viedlo 1:0. V druhej sobotňajšej dvojhre vyrovnala stav svetová jednotka Ashleigh Bartyová, ktorá deklasovala Caroline Garciovú 6:0 a 6:0. "Je to neskutočné, nemohla som odohrať lepší zápas. Bol to asi najlepší výkon, aký som kedy predviedla," tešila sa priamo na dvorci Bartyová. Tá natiahla fedcupovú šnúru víťazstiev už na 15 duelov.V nedeľu by sa mali najskôr predstaviť jednotky oboch tímov Bartyová a Mladenovičová, po nich Tomljanovičová proti Garciovej a na záver je na programe štvorhra.Austrália vyhrala ženskú tímovú súťaž sedemkrát v histórii, ale naposledy ešte v roku 1974. Francúzsko má na konte dva tituly (1997 a 2003).