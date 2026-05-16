Féder podpísal dvojročný kontrakt s Tatranom Prešov
Autor TASR
Prešov 16. mája (TASR) - Slovenský reprezentant v hádzanej Jakub Féder sa stal prvou posilou Tatrana Prešov. S obhajcom majstrovského titulu a aktuálnym finalistom Niké handball extraligy podpísal dvojročný kontrakt.
Dvadsaťjedenročný hráč, ktorý hráva na poste pravej spojky, príde do Prešova po pôsobení v nemeckom treťoligovom klube Stralsunder HV. „Je to Slovák, čo je pre mňa veľké plus, a zároveň hráč s veľkým potenciálom. Má dva metre, výborne bráni a dokáže hádzať pravou aj ľavou rukou. Dostane priestor a bude len na ňom, ako ho využije. Počítame s ním do budúcna a verím, že si svoje miesto v tíme zastane,“ uviedol tréner Tatrana Radoslav Antl pre oficiálnu klubovú stránku.
Féder začínal s hádzanou v Pezinku, následne prešiel do ŠKP Bratislava, kde absolvoval všetky mládežnícke kategórie až po mužský tím. „Keď sa bavíme o Tatrane Prešov, bavíme sa o klube, ktorý dlhé roky hrá o majstrovský titul, vyhráva trofeje a pravidelne účinkuje v Európskej lige. To boli pre mňa veľmi dôležité aspekty pri rozhodovaní. Som rád, že sme sa nakoniec dohodli,“ povedal Féder. Nová zmluva nadobudne platnosť 1. júla.
