Federácia neschválila zmluvu Paríža St. Germain s trénerom Galtierom

Paríž 6. augusta (TASR) - Francúzska futbalová federácia (FFF) neschválila zmluvu Paríža St. Germain s novým hlavným trénerom Christophom Galtierom. Uviedol to v sobotu denník L'Equipe. Dôvodom boli podľa zdroja Galtierove problémy s trénerskou licenciou kategórie Pro.



Podľa periodika tréner neprešiel preškolením, ktoré je podľa predpisov povinné pre trénerov každé tri roky. Galtier teraz môže napísať vedeniu FFF list, v ktorom by ju mal požiadať, aby odložila jeho rekvalifikáciu do ďalšej reprezentačnej prestávky.