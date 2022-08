Federer avizoval, že sa blíži jeho návrat na kurty

Berlín 21. augusta (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer prostredníctvom videa avizoval, že sa blíži jeho návrat na kurty. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión sa naposledy predstavil v súťažnom kolotoči vlani v júli, keď vo štvrťfinále Wimbledonu prehral s Poliakom Hubertom Hurkaczom.



Federer sa podrobil tretej operácii kolena, no je odhodlaný vrátiť sa na ATP Tour. Vo videu zverejnil zábery z tréningu. Švajčiar by sa mal 23.-25. septembra predstaviť v tíme Európy na Laver Cupe v Londýne spoločne so Španielom Rafaelom Nadalom, Srbom Novakom Djokovičom a Britom Andym Murraym. Informovala o tom agentúra DPA.