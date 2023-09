Federer chce byť v budúcnosti kapitánom Európy v Laver Cupe

Vancouver 21. septembra (TASR) - Bývalý švajčiarsky tenista Roger Federer na športovom "dôchodku" naznačil, že by jedného dňa rád prevzal pozíciu kapitána tímu Európy v prestížnom Laver Cupe. Bývalá svetová jednotka počas aktívnej kariéry pomohla európskemu výberu k trom triumfom. Na tomto podujatí dal víťaz dvadsiatich grandslamov v minulom roku emotívnu bodku za fenomenálnou kariérou po boku rivala a priateľa Rafaela Nadala.



Štyridsaťročný Federer bude v piatok vo vancouverskej Rogers aréne predmetom pocty pri príležitosti prvého výročia od jeho posledného zápasu vo štvorhre po boku Rafaela Nadala na minuloročnom Laver Cupe v Londýne. Tím Sveta vedený kapitánom Johnom McEnroem sa prvýkrát v pozícii mierneho favorita pokúsi obhájiť trofej. "Niečo vo mne je, že som tím Európy. Budem šťastný, ak ´Svet´ vyhrá, nechápte ma zle, ale nejako to hlboko v mojom vnútri cítim. Chcem, aby zvíťazila Európa. Rád sa pohybujem v tenisovej sfére. Možno sa jedného dňa stanem kapitánom tímu. Zatiaľ nemám žiadne plány, ale myslím si, že by to mohlo byť celkom fajn," citovala Federera agentúra AFP.



Tím Európy v súčasnosti vedie kapitán Björn Borg. "Vidieť zábavu a radosť, ktorú do tímov priniesli Borg a McEnroe, ale aj to, ako si užívajú svoje úlohy, bolo skvelé. Veľmi sa teším na štvorhru, pretože sa tam zvyčajne objavujú tímy, ktoré sme ešte nevideli. Mám jednoducho rád superhviezdne kombinácie," poznamenal Federer.



O obhajobu sa pokúsi zostava s prevahou Američanov, najvyššie postaveným hráčom výberu bude svetová osmička Taylor Fritz. V oboch tímoch však budú chýbať hráči z prvej päťky rebríčka ATP, čím kvalita oproti predošlým ročníkom značne klesne. Za tím Európy nastúpi svetová šestka Rus Andrej Rubľov.