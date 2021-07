Federer, Djokovič, Osaková medzi prihlásenými na US Open

New York 21. júla (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer, líder svetového rebríčka Srb Novak Djokovič či Japonka Naomi Osaková figurujú medzi prihlásenými hráčmi pre tohtoročný US Open. Menoslov pre záverečný grandslamový turnaj sezóny v New Yorku (30. augusta - 12. septembra) zverejnila v stredu Americká tenisová asociácia USTA.



Federer vypadol vo Wimbledone vo štvrťfinále dvojhry, na OH v Tokiu sa nezúčastní pre zranenie kolena. Osaková vynechala Wimbledon a z Roland Garros odstúpila pre psychické problémy. Japonka uviedla, že vystupovanie pred médiami jej spôsobuje pocity úzkosti. Djokovič sa v júli stal šiestykrát v kariére víťazom mužskej wimbledonskej dvojhry. Získal jubilejnú 20. grandslamovú trofej a vyrovnal rekord Federera i Španiela Rafaela Nadala. V tomto roku triumfoval aj na Australian Open a Roland Garros a ak by získal ešte tituly na OH a US Open, stal by sa prvým mužským držiteľom Zlatého Grand Slamu.



"Entry list" na US Open určili tohtotýždňové rebríčky ATP a WTA. Hráči sa ocitli na zozname automaticky, stále sa však môžu z podujatia odhlásiť, pripomenula agentúra AP.