Federer ešte nevie, či bude hrať v Tokiu

Londýn 26. júna (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa ešte nerozhodol, či bude hrať na OH 2020 v Tokiu. Situáciu plánuje prehodnotiť po grandslamovom turnaji vo Wimbledone, kde v prvom kole narazí na Francúza Adriana Mannarina.



"Určite by som rád hral na olympijských hrách. O pár týždňov budeme múdrejší," citovala Federera, ktorý v posledný deň OH (8. augusta) oslávi štyridsiate narodeniny, agentúra DPA. "Viem, že vo Wimbledone mám šancu. Cítim sa mentálne silný," dodal osemnásobný šampión z All England Clubu.