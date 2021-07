Federer figuruje vo švajčiarskej nominácii do Tokia

Bern 5. júla (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer má šancu zúčastniť sa na svojich piatych olympijských hrách. Tridsaťdeväťročný 20-násobný grandslamový víťaz figuruje v národnej nominácii do Tokia. Informoval o tom portál insidethegames.biz.



Federer momentálne bojuje vo Wimbledone o 21. titul na turnajoch veľkej štvorky, v nedeľu nastúpil v osemfinále proti Talianovi Lorenzovi Sonegovi. Už skôr avizoval, že definitívne sa rozhodne až po Wimbledone: "Určite by som rád hral na olympijských hrách. O pár týždňov budeme múdrejší," citovala Federera, ktorý v posledný deň OH (8. augusta) oslávi štyridsiate narodeniny, agentúra DPA.