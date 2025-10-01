< sekcia Šport
Federer je kandidátom na uvedenie do tenisovej siene slávy
Federer má na svojom konte 103 turnajových titulov na hlavnom profesionálnom okruhu ATP.
Autor TASR
Londýn 1. októbra (TASR) - Legendárny Švajčiar Roger Federer bude hlavným kandidátom na uvedenie do Medzinárodnej tenisovej siene slávy pre rok 2026. Štyridsaťštyriročný rodák z Bazileja bol prvým mužom, ktorý získal 20 grandslamových titulov v singli. Osemnásobný wimbledonský šampión vytvoril nezabudnuteľnú éru spoločne s mladšími rivalmi Španielom Rafaelom Nadalom a Srbom Novakom Djokovičom, pripomenula agentúra AP.
Federer má na svojom konte 103 turnajových titulov na hlavnom profesionálnom okruhu ATP. V Open ére, ktorá sa začala v roku 1968, získal viac iba Američan Jimmy Connors (109). Švajčiar vyhral vo dvojhre 1251 zápasov, päť sezón zakončil ako svetová jednotka. Na čele rebríčka bol 237 týždňov za sebou, čím vytvoril ďalší rekordný zápis. V roku 2014 pomohol Švajčiarsku k triumfu v Davisovom pohári, na OH 2008 v Pekingu vybojoval s krajanom Stanom Wawrinkom olympijské zlato vo štvorhre.
Pre mnohých fanúšikov bol charizmatickým ambasádorom tenisu a symbolom elegancie na kurte. Po sérii zranení ukončil aktívnu kariéru v septembri 2022 na Laver Cupe v Londýne vo štvorhre po boku Nadala. Okrem Federera sú kandidátmi na uvedenie do siene slávy dvojnásobná grandslamová šampiónka Ruska Svetlana Kuznecovová a Argentínčan Juan Martin del Potro. Juhoameričan v roku 2009 triumfoval na US Open po finálovom víťazstve nad Federerom.
