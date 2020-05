Federer momentálne netrénuje, neverí v skoré obnovenie sezóny

Bazilej 23. mája (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer prezradil, že už dlhšiu dobu nemal v ruke raketu. Kariéru však končiť nemieni ani počas prestávky zavinenej pandémiou koronavírusu.



V rozhovore s bývalým brazílskym tenistom Gustavom Kuertenom štvrtý hráč rebríčka ATP uviedol, že neverí v skoré obnovenie sezóny. "Momentálne netrénujem, pretože na to nevidím dôvod. Som spokojný s mojou fyzickou kondíciou. Bude aj tak trvať dlho, kým sa vrátime do súťažného diania," povedal Federer.



Tridsaťosemročného Švajčiara trápi predstava, že bude musieť hrať pred prázdnym hľadiskom. "Mám v hlave cieľ, na ktorý môžem dosiahnuť, a to ma motivuje k ďalšej práci. Neviem si však predstaviť turnaje bez divákov. Hlavne na veľkých podujatiach bude pre mňa veľkým problémom nastúpiť pred prázdnym hľadiskom," povedal Federer podľa agentúry SID.