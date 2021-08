Federer musí absolvovať tretiu operáciu kolena

Ženeva 15. augusta (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer musí absolvovať tretiu operáciu pravého kolena a vynechá viac mesiacov. Určite tak bude nútene absentovať na grandslamovom turnaji US Open od 30. augusta do 12. septembra.



Štyridsaťročný Švajčiar to oznámil v nedeľu prostredníctvom videosprávy na sociálnej sieti. "Mimo budem veľa mesiacov," uviedol.



Federer v roku 2021 odohral iba 13 zápasov, pričom bol viac ako rok mimo po dvoch operáciách kolena. Nezúčastnil sa ani na OH v Tokiu, prednosť dal oddychu. Po tom, čo v nedeľu oslávil 40 rokov, uviedol, že sa učí prispôsobovať skutočnosti, že na regeneráciu potrebuje dva týždne a nie dva dni ako v minulosti. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión vo dvojhre sa dostal do štvrťfinále Wimbledonu, ale na OH V Tokiu sa nepredstavil a rovnako ani na turnajoch ATP v Toronte a v Cincinnati.