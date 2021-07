Federer nebude štartovať v Tokiu

Bern 13. júla (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa vzhľadom na pretrvávajúce problémy s kolenom nezúčastní na OH 2020 v Tokiu. Čoskoro 40-ročný 20-násobný grandslamový víťaz figuroval v národnej nominácii, v utorok však oznámil, že sa na svojich piatych olympijských hrách nepredstaví. Informovala o tom agentúra AFP.



Federerovo rozhodnutie prišlo len pár dní po štvrťfinálovej prehre vo Wimbledone s Poliakom Hubertom Hurkaczom. "Počas trávnatej časti sezóny sa mi opäť vrátili zdravotné problémy s kolenom. Musel som akceptovať skutočnosť, že do Tokia nepôjdem," uviedol Federer, ktorý na OH 2008 v Pekingu získal s krajanom Stanom Wawrinkom zlato vo štvorhre. O štyri roky neskôr v Londýne vybojoval striebro v singli.



Vrátiť na kurty sa chce v závere leta, aj preto už začal s rehabilitáciou. "Dúfam, že sa do kolotoča vrátim koncom leta. Švajčiarskemu tímu želám veľa šťastia. Na diaľku budem každému držať palce," uviedol Federer, ktorý vlani absolvoval dve artroskopie pravého kolena.



Okrem Federera bude olympijský tenisový turnaj ochudobnený aj o neúčasť Španiela Rafaela Nadala, Rakúšana Dominica Thiema a Američanky Sereny Williamsovej. Líder rebríčka ATP Novak Djokovič vidí svoje šance 50:50, definitívne by sa mal rozhodnúť v najbližších dňoch.