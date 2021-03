Federer plánuje odohrať turnaj v Dauhe, ale odriekol účasť v Miami

Miami 1. marca (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa nepredstaví na turnaji ATP v Miami. Na dvorce by sa však mal vrátiť po ročnej prestávke už na budúci týždeň v Dauhe.



Po podujatí v Katare uvažuje o turnaji v Dubaji. Pôvodne figuroval aj v menoslove turnaja v Miami, no napokon sa rozhodol dať prednosť regenerácii. "Po Dauhe a možno Dubaji sa vráti do tréningového procesu, aby sa pomaly dostal späť do kolotoča sezóny," citovala agentúra AP jeho agenta Tonyho Godsicka.