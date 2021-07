Federer po prehre: Neponáhľam sa ukončiť kariéru

Londýn 7. júla (TASR) - Šance švajčiarskeho tenistu Rogera Federera na zisk deviateho wimbledonského titulu sa rozplynuli vo štvrťfinále. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión skončil na rakete Poliaka Huberta Hurkacza, pričom v treťom sete na svojom obľúbenom centri prvýkrát inkasoval "kanára". Po prehre však zdôraznil, že zatiaľ neplánuje ukončiť kariéru, hoci v auguste oslávi 40. narodeniny.



"Neviem teraz odpovedať na otázku, či to bol môj posledný Wimbledon. Potrebujem nejaký čas na to, aby som sa otriasol a urobil správne rozhodnutie. Neponáhľam sa ukončiť kariéru, hoci mám štyridsiatku na krku. Musím sa však dostať do lepšej formy, aby som bol konkurencieschopnejší," uviedol pre akreditované médiá Federer, ktorý pred Wimbledonom v tomto roku odohral iba osem zápasov.



Na jar sa vrátil na kurty po pauze zavinenej operáciami kolena: "Je jasné, že moja hra nie je taká ako pred 10, 15 či 20 rokmi. Veci, ktoré boli voľakedy pre mňa jednoduché, sú teraz oveľa ťažšie. Ja i členovia môjho tímu však máme radosť z toho, že som sa vo Wimbledone dostal až do štvrťfinále. Dáva mi to určitú perspektívu a to je dobré."